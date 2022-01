La edición 2022 del Cosquín Rock, que se desarrollará los días 12 y 13 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla, ya definió la distribución de días y los escenarios en que actuarán los más de 150 artistas que conforman su grilla, entre los que destacan Fito Páez, Divididos, Skay y Los Fakires, Las Pelotas, Ciro y Los Persas, y La Mona Jiménez, entre tantos.



Además de los escenarios Norte y Sur, que concentran a la mayoría de los números más reconocidos, el festival tendrá su tradicional Casita del Blues, la carpa acústica que presentará en sus dos noches a Las Pelotas -la única banda con asistencia perfecta en los más de 20 años de historia de este popular encuentro musical-, y espacios dedicados exclusivamente al heavy metal, a los ritmos urbanos y al indie, entre otros.



La siguiente es la grilla completa detallada por días y escenarios:



DÍA 1:



-Escenario Norte: Los Auténticos Decadentes, Guasones, Skay y Los Fakires, Babasónicos, Ciro y Los Persas, Wos, Él Mató a un Policía Motorizado, Eruca Sativa, Cruzando el Charco, Sueño de Pescado, Escalópez, Inazulina.







-Escenario Sur: Sébastien Léger, El Kuelgue, Trueno, Cami, La Delio Valdez, Julieta Venegas, Zoe Gotusso, Turf, Rulo y La Contrabanda, Silvestre y La Naranja, Gauchito Club, Clara Cava, Malena Villa, Zenón Pereyra.







-Escenario Boomerang: Hipnótica, Plastilina, Anyi, Doppel Gangs, Manu Martínez, Vale Acevedo, Paz Carrara, Silvina Moreno, Maximiliano Calvo.







-Escenario Córdoba: Valterson, Monada, Proceso a Ricutti, Nonpalidece, Juanse & The Mustang Cowboys, Micky y La que Faltaba, Juan Terrenal, Sol Pereyra, Smoke Sellers, Ficción, Rhemo, Gris Bemol, Valuki, banda seleccionada en el pre-Cosquín Córdoba.







-Escenario Paraguay: Bresh, Peces Raros, Valdés, Juana Molina, Telescopios, Intendente, Rosa Profundo.







-Escenario Metal Club: Horcas, Arde la Sangre, Pésame, Plan 4, GTX, Tremendos Monos, Santamalta, Mathogo Vox, Marino´s Band.







-Escenario La Casita del Blues: La Mississippi, Chris Cain, Jimmy Rip, Cristina Dall & Excipientes, Celeste Carballo, Marlene, Alapar, 29 Caminos Blues.







DÍA 2:



-Escenario Norte: La Mona Jiménez y Amigos Rockeros, Rata Blanca, Divididos, La Vela Puerca, Airbag, Ciclonautas, Nagual, La Chancha Muda, Las Hijas de Piáf, Coral.







-Escenario Sur: Los Espíritus, Bándalos Chinos, María Becerra, Miranda!, Boombox, Juan Ingaramo, Fito Páez, Love of Lesbian, Acru, Natalie Pérez, 1915, Nafta, Ainda, Sol Alac.







-Escenario Boomerang: Benjamín Walker, Isla de Caras, Connie Isla, Chiara Parravicini, Delfi Campos, Soy Rada & The Colibriquis, Gativideo, Moloko, Leti Vocos.







-Escenario Córdoba: Los Ustedes, Fun Circus, Divina Argentina, Tren Azul, La Franela, Viticus, El Plan de la Mariposa, Kermesse Redonda, Cuatro al Hilo, Moy, Vosque, La Rosa Galáctica, Muscalopio, banda seleccionada en el pre-Cosquín Córdoba.







-Escenario Paraguay: Fiesta Katana, Chico Trujillo, Sara Hebe, Kumbia Queers, Sabor Canela, Soul Bitches, Boconas.







-Escenario Nueva Tinta: Fidel y Los Traperos, Bardero$, Dillom, Saramalacara, Taichu, Axel Fiks, Lara91K, Odd Mami, Six Sex, The Colorated, Dirty Moob.







-Escenario La Casita del Blues: Sarco, Roberta Ribeiro & Toyo, Déborah Dixon & Patán Vidal, Malosetti & La Colonia, Melanie Williarms & El Cabloide, Martines Tango & Roll, Los Mentidores, Voodoo Woman, Cordelia Andrada Quinteto.







Escenario Acústico: Día 1 y 2: Las Pelotas.