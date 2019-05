Mauricio Yañez es un reconocido DJ sanjuanino que desde hace tiempo viene realizando producciones que son furor en Europa y que pretende que se instale en la provincia. En diálogo con Diario de Cuyo, habló de la fusión musical denominada "DVJ".

En palabras claras, es la mezcla de canciones del recuerdo (él prefiere de los 80 y 90) con una base de "house" o música electrónica que es proyectada en una pantalla con el video original de la canción. "Se hace una fusión acorde al ritmo. Si es lento, por ejemplo, se debe usar un house que altere la canción pero que dé gusto escucharla", explicó el hombre que se fascina al momento de crear música.

También destacó que en Argentina se vende poco este formato y que los países que se han "prendido" a utilizarlo en los bares o boliches son México y Brasil. "En Marbella es furor. Otro sanjuanino, Gustavo Montaño, me mostró la modalidad y es un recurso muy interesante a la hora de animar eventos", remarcó.

El DJ que no deja de innovar en su trabajo para estar siempre vigente, explicó que la idea es que en la fiesta no haya "bloque musicales", como se usaba antes si no se que ponga un lento, seguido de una cumbia y después una canción pop. "Con este estilo de música se puede hacer y la gente lo disfruta como en la Retro Fest, en Santa Lucía", aseveró.

Actualmente, cuenta con controladores y programas para editar los videos que es el equipamiento imprescindible para crear el nuevo ritmo. “En Enero viajo a España para seguir aprendiendo y traer nuevos formatos a la provincia”, adelantó.

“DVJ”, un estilo de música que parte del clásico renovado y que suena cada vez más fuerte en la provincia de la mano de Mauricio Yañez, quien hace años está en el ambiente musical y ha logrado obtener 17 estatuillas Mercurio de Oro por su trabajo.