Con esa fuerte frase El Dipy anunció su intención de incursionar en política.

"Mi familia no está muy de acuerdo con que haga esto, pero bueno. Pero estoy podrido de que me amenacen, podrido de que aprieten a mi vieja cuando va a cobrar la jubilación, podrido que por pensar distinto pasen estas cosas en La Matanza", indicó en un video en su cuenta de Instagram.

Y el cantante de cumbia añadió: "¿Qué se pensaron, que tengo miedo? ¿Pensás que me van a callar? ¿Cómo me van a callar si nací gritando? Plata y miedo nunca tuve.

Respecto al momento de realizar el anuncio, el músico hizo referencia al asesinato de un comerciante en Ramos Mejía durante un asalto, que derivó en una marcha para reclamar por la inseguridad.

"Hoy fue el kiosquero. A 20 metros de ese lugar, mientras hacían una nota, estaban choreando. La gente no tiene agua potable, se inunda, no tiene laburo, no come, vive en la miseria", finalizó El Dipy.