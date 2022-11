Fotos: Daniel Arias

Finalmente la mudanza tiene fecha. El 7 de diciembre comenzará la primera etapa de traslado de parte de la colección del Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco a un nuevo espacio, con la idea de reabrir al público en marzo del año que viene.



Cerrado desde 2020, primero por la pandemia y después por los daños que ocasionó en su estructura el terremoto de enero del 2021, toda la colección comenzó a ser embalada el año pasado para ser preservada, pensando en su reubicación.



La secretaria de Cultura de la provincia, Virginia Agote, adelantó a DIARIO DE CUYO que se alquiló un predio ubicado en calle Mitre 864, antes de Patricias Sanjuaninas, muy cerca del edificio que ocupa hoy el Gnecco, el museo más antiguo de San Juan, en General Paz y Av. Rawson. El propósito de la cercanía es "facilitar el traslado de la colección, con todo el cuidado que amerita", además para regresarla, "porque esta seguirá siendo la sede del museo" aportó Daniel Izasa, director de Acción Cultural, a cargo del museo provisoriamente.



"La idea es abrirlo a la comunidad lo más pronto posible" aseguró Agote y por eso, dijo que se buscó un lugar que estuviera acondicionado. "Buscamos algo práctico, que pueda albergar al museo inmediatamente y donde pueda estar funcionando el tiempo necesario, porque el museo podría estar en un depósito, pero la idea es que esté abierto".



"Es un espacio que antes fue una empresa con oficinas, o sea que ahí se instalarán las distintas áreas y un espacio para hacer una exposición. El nuevo lugar tiene un jardín muy grande, que se está acondicionando, nos va a permitir recibir escuelas y hacer actividades al aire libre. Así que creemos que será una muy buena casa provisoria" dijo Agote.



La reapertura en el nuevo edificio será bajo una concepción moderna de gestión de museos, dijeron los funcionarios, similar al Museo Franklin Rawson.

De acuerdo al espacio con el que contarán, se montarán muestras temporarias enfocadas en distintos aspectos de la colección, con curaduría de un experto curador conocido por su trabajo en San Juan, como es Roberto Amigo. Mientras que, luego cuando se reinstale en la antigua sede, se aplicará un guion más abarcativo de la colección. "El edificio histórico se va a arreglar, consolidar y se volverá a plantear un nuevo guion ya en más espacio" apuntó Agote.



Agote destacó que se pueda variar el guion curatorial. "Lo lindo es eso en una colección, tenerla viva y poder mostrar distintas cosas, diferentes temáticas porque es una colección muy diversa, que además no se conformó como el museo de historia de San Juan, sino a través de una colección privada que después se fue completando. No tuvo ni siquiera ese guion de entrada. Todos sabemos el alma coleccionista que tenía Gnecco, abarcaba sobre muchos temas y no sólo de San Juan, por eso la colección es muy rica y variada".



La secretaria anticipó que será una transición larga, puesto que la obras en la casona antigua se extenderán por la complejidad. De hecho aún no está licitado el proyecto que incluye una construcción nueva a continuación del patio central. "Es una obra larga, no son meses ni un año. Consolidar este edificio histórico llevará su tiempo, no sabemos cuánto. Entonces la idea es tener el museo abierto y vivo, mientras tanto", aportó Agote.



LA MUDANZA

DIARIO DE CUYO pudo recorrer, en exclusiva, el interior del Museo Gnecco, donde el personal trabaja para terminar de clasificar y embalar las piezas. Las numerosas grietas en las paredes, varias de ellas sumadas en el terremoto de 2021, han dejado lugares fuera de juego, como toda el ala que da a calle General Paz. Cada sala habilitada está llena de cajas, paquetes, todos con sus etiquetas, algunas incluso con fotos y detalle de lo que tienen adentro.



En este tiempo se hizo un trabajo muy fuerte de embalaje, que permite hacer un inventario exhaustivo. "En este proceso está todo el equipo y es un trabajo que no se ve de afuera" dijo Izasa, para destacar la labor de los 17 empleados del museo, que además en los últimos meses tomaron distintos cursos de formación de conservación.

Trabajo inmenso. El Museo Gnecco tiene más de 100 mil piezas de todo tipo.



Lo primero que será mudado "serán las áreas más chicas, que son más fáciles de mudar porque tienen menos cantidad de cajas, como Numismática, Indumentaria y Textil y Juguetes" dijo el funcionario. Mientras que el resto de las secciones, Archivo documental, Hemeroteca y Fototeca, Biblioteca y Pinacoteca, Conservaduría y Montaje se trasladarán más adelante, según se vaya completando el embalaje. "No es una mudanza fácil, que vamos a hacer en dos días ni dos meses, hay alguna pequeña obra que falta terminar en el nuevo lugar y queremos asegurarnos que las instalaciones estén realmente acondicionadas" dijo Izasa.



Han incorporado en estos meses el "Fichaje Object ID" que tiene toda la información necesaria para poder rastrear una pieza en caso de que sea robada, se ha digitalizado gran parte de las fotos y buscarán adquirir un escáner para diarios y así poder resguardar las miles de copias de periódicos de todas las épocas, pensando en poder abrir al público ese valioso archivo ya digitalizado.



Entre las piezas a mudar, también hay murales que pertenecen al Museo Franklin Rawson, que están adheridos a la pared y requieren ser retirados por expertos.

El embalaje ha sido un gran desafío. Incluso aplicaron un sistema de etiquetas en las cajas con fotos del contenido. Los libros y documentos requieren gran cuidado.



La colección de Agustín V. Gnecco en el siglo XIX comenzó su historia en San Juan cuando la familia se asentó aquí en 1886. Desde ese momento la incrementó y custodió, una tarea que continuaron su hijo Anavadro y su nieta María Julia Gnecco, quien dirigió el museo hasta el 2020, desde la muerte de su padre en 2003.



El Museo Gnecco tuvo un largo peregrinar: funcionó en la casa familiar de su creador, sobrevivió al terremoto de 1894, viajó al Museo de Luján justo antes del terremoto de 1944; estuvo en un local de Rivadavia y Caseros, fue mudado tres veces más hasta que en 1981 se instala en el edificio histórico. Ahora, nuevamente un terremoto -el 18 de enero de 2021- atraviesa su historia, en este caso determinando su salida del lugar que ocupó durante 41 años. Prometen que volverá y renovado. Mientras tanto el Gnecco se va de paseo, otra vez.







EL EDIFICIO

El establecimiento que ha sido sede el museo Gnecco desde 1981. Su construcción data de 1906, fue inaugurado en 1926 y albergó la antigua Escuela Normal General San Martín, hasta 1977. Se instalan ahí el Museo Franklin Rawson y se suma al Gnecco, que ocupaba las salas del costado norte, sobre calle General Paz. El deterioro del edificio lleva años y actualmente no solamente tiene sectores declarados no habitables por la Dirección de Planeamiento a raíz de los daños del terremoto de 2021, sino que además tiene serios problemas de humedad en las paredes y el piso.