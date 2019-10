Hoy llega a San Juan en estreno nacional El Guasón (Jocker), de Todd Philipss. Y la historia de cómo nace el famosísimo villano de la saga Batman no sólo arriba en medio de buenas críticas, el León de Oro en el Festival de Venecia (hecho inédito para una peli surgida del comic) y su posible candidatura al Oscar; sino también de duras críticas. Philipss se centra en la metamorfosis de Arthur, un payaso que arrastra un trauma infantil y se convierte en el temible personaje de Ciudad Gótica. "Solía pensar que mi vida era una tragedia, pero ahora me doy cuenta de que es una comedia", dice el perturbador protagonista de la peli, a la que un sector de Estados Unidos le endilga hacer apología de la violencia, o al menos, inspirarla.

Joaquin Phoenix es quien interpreta (dicen que magistralmente) a este Guasón. Y no se quedó callado. "Acusar a una película de glorificar la violencia es absurdo. Y no creo que sea responsabilidad de un cineasta enseñar moralidad al público: usa tu jodida cabeza", aseguró a Efe. "Joker se comporta de una manera repugnante, pero no podemos apartarnos de intentar entenderlo. Es absolutamente necesario que tengamos empatía, pero eso no significa que disculpemos o justifiquemos el comportamiento violento", agregó Pohenix, y dijo "no veo la glorificación (del personaje). De nuevo, para mí el punto de partida siempre ha sido el trauma infantil. Y no sé cómo puedes glorificar eso".