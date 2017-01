"Daniel es un amigo nuestro de hace muchos años, estaba pasando una situación complicadita, nos contó lo que pasaba con su salud y como tenemos el corazón grande se nos ocurrió sumarlo a nuestra gira.



En los shows, Sergio lo presenta y como le tenemos mucho respeto a la música cuyana es él quien la representa con dos temitas", expresó a DIARIO DE CUYO Carlos Galleguillo -hermano de Sergio, mánager e integrante del conjunto- sobre la incorporación a sus filas del cantante local que en 2007 tuvo su noche de gloria al subir a la plaza Próspero Molina, dentro de la programación del Festival Nacional de Folclore, tras obtener el pasaporte en el Pre Cosquín de ese año.

"Es una buena ocasión esta, para que me conozca gente que no sabe ni que existo, estoy contento"

En medio del agite festivalero; que lo lleva por todo el país, Galleguillo aterrizó en la Fiesta departamental de Chimbas donde se reencontró con su viejo amigo y cantaron algunos temas para el público.



En esa oportunidad, el referente de la chaya riojana le propuso al "Lechuga" subirse a su colectivo para presentarse juntos en la pasada Fiesta de la Semilla y la Manzana, en Rosario de Lerma (Salta), Chepes y Ularte (La Rioja), Añatuya (Santiago del Estero), el Festival de Jesús María y Embalse Río de Tercero (Córdoba), Sauce Viejo (Santa Fe) y ya el 23 del corriente: el escenario mayor de Cosquín.



En diálogo con este medio, Lechuga expresó: "Yo lo pensé y me decidí a seguirlo. Él deja que yo cante solo la tonada Esperándote siempre y la cueca Cuando pa' Chile me voy, pero siempre lo busco para que cante conmigo.



La semana que viene vuelvo a San Juan para actuar en la Fiesta del Ajo y me vuelvo a prender en la gira, si Dios quiere", manifestó García, quien prefirió no entrar en detalles sobre su salud.



"Sergio es muy pícaro y nunca sabemos qué va hacer, estamos todos preparados y él reacciona de acuerdo a lo que necesite la gente, somos sus recursos.



El Lechu puede subir, quizás, a Jesús María y Cosquín", dijo Carlos. "Nosotros sabemos lo que da Daniel, tiene un gran talento. Su voz conquistó a Sergio, no sube cualquiera a nuestros shows, y él se adaptó perfectamente. Nosotros somos veinte y no puedo tener alguien que me destruya todo.



Estamos muy felices con él", agregó. "La cueca por ahí, en algunos lados, tiene más aceptación que la tonada pero porque no la conocen tanto. En Chepes, por ejemplo, nos fue muy bien; y en Salta, la escucharon con respeto, al igual que en Santiago del Estero. Es muy bueno tenerlo al 'Lechu'", manifestaron desde el conjunto.



Por su parte, para Daniel, esta también es una oportunidad que vale oro. "Es interesante vivir nuevas experiencias, para conocer otros escenarios, otros públicos, otras culturas, aprender cosas que tienen que ver con lo musical. Por supuesto, es una buena ocasión esta, para que me conozca gente que no sabe ni que existo, estoy contento.



Y, ¡ojalá!, que a los organizadores les cope algo de lo que hago", apuntó el sanjuanino, que de algún modo está transitando lo que hace ya un tiempo realiza el flautista Juan Carlos Liendro con el jujeño Bruno Arias.



Y no sólo eso. El folclorista local -que tiene como proyecto para este año la edición de un disco, si consigue "apoyo económico", subrayó que este periplo es un boleto para soñar con una ansiada proyección nacional.