Este sábado, Uma, la hija de Amalia Granata y Cristian Ogro Fabbiani, cumplió 15 años y lo celebró a lo grande en un lujoso salón de fiestas ubicado en Benavidez. Allí, contó con la asistencia de varios familiares, famosos y amigos, pero llamó la atención que su padre no fue parte del festejo. Y este domingo, en sus redes sociales, el exfutbolista escribió un extenso mensaje en donde además de expresarle todo su deseo de felicidad y amor también dejó algunos enigmáticos que seguramente provocarán la reacción de su expareja.

“23 de abril del 2008. A la distancia nacía mi primer hija mujer️, UMA️. Desde ese día me iba a cambiar la vida para mejor. No sé si fui buen padre o mal padre, lo que yo creo es que siempre hice todo para que vos me ames como papá. La vida muchas veces te enseña a pasar tormentas aunque uno nunca sabe qué le puede tocar como padre y vos me enseñaste que siempre la verdad gana”, manifestó el Ogro en la primera parte del texto que acompañó por varias fotos de él con su hija.

Y siguió: “Hoy con 15 años solo espero que seas feliz. No importa otra cosa, solo tu felicidad. Tuve que pasar mucha mierda que no me merecía por dichos de gente nefasta. Y acá sigo de pie con una familia hermosa que me regaló la vida ya hace 10 años, con 3 hijos soñados”, expresó.

“Cuando amás a un hijo como padre separado te podés aguantar todo pero todo lo que toque vivir. Y no importa si sos hombre o mujer, siempre se sufre más de la cuenta porque muchas veces no podés estar ahí para ayudar. Te perdés miles de cosas al lado de tus hijos solo por estar separados”, escribió Fabbiani en referencia a lo que significa ser un padre separado y lo difícil que es criar un hijo.

Para finalizar, Fabbini dejó un enigmático mensaje: “El tiempo siempre tiene la razón. Las mentiras no duran para toda la vida. La vida siempre es justa para el que dice la verdad. El tiempo te enseña hacerte fuerte. La vida hace 15 años ya me enseño que el verdadero amor existe y se llama UMA. Que siempre que seas feliz hija papá te ama”.

“Hace un montón que viene preparando esta fiesta, está como emocionada. Somos muy compañeras”, contó Amalia Granata en charla con el ciclo Secretos Verdaderos, América TV el sábado a la noche, en la previa de la fiesta. “Ella es muy grandota, muy alta, con tacos me lleva una cabeza. Es super morena, no cualquier cosa va con la piel. Hay que tener cuidado con los colores, con el calzado. El vestido principal es soñado y el último es más relajado porque va por zapatillas”, agregó sobre el look de su hija. Y la joven indicó: “Estoy muy emocionada, sueño con esto desde los 7 años”.

Quienes estuvieron presentes para el momento de soplar las velas de la torta -blanca y de dos pisos- fueron Amalia Granata y Leo Squarzon, su futuro marido con quien ya tiene un hijo en común. Entre otros detalles que Uma contó sobre su gran fiesta de 15, dio a conocer que una de sus exigencias para la comida fue que hubiera isla de sushi y de platos mexicanos. Otra manera de agasajar a los presentes fue mediante shows en vivo y el típico carnaval carioca. De la celebración formaron parte varios famosos como Marcelo Polino y Baby Etchecopar, entre otros.