Nadie discute que El Polaco ha sido uno de los grandes referentes de la música popular en la Argentina durante los últimos años, junto a otros como por ejemplo Karina La Princesita.

Por ese motivo, el cantante fue uno de los participantes más queridos durante la emisión de MasterChef Celebrity, certamen que finalmente ganó Claudia Villafañe.

Cabe destacar que el músico de cumbia llegó hasta las fases finales gracias al apoyo de sus seguidores y por supuesto también por sus habilidades en la cocina.

Sin embargo, según declaró recientemente, no todo fue color de rosas en su camino para llegar a esas instancias. Y sobre todo, hubo algunas cosas que no fueron tan “limpias”.

En una reciente entrevista con el programa “Flor de Equipo”, liderado por la actriz Florencia Peña, se sometió a un desafío que no pudo esquivar.

En el ya clásico reportaje “Intragable”, el invitado debe responder sí o sí las preguntas que se le hacen, o estará obligado a comer algo que no se caracteriza precisamente por su buen sabor.

Por ese motivo la conductora fue directamente a lo que significó su paso por la competencia de cocina, y al principio él comenzó muy tranquilo.

“Confesar algo que nadie notó, es que se vio todo. Me chorié una palta, le saqué una remolachita a Claudia, se vio todo”, inició El Polaco.

Pero después recalculó, y se animó a contar una bastante desagradable: “Me había olvidado de agarrar papas y le pedí al ayudante del camarógrafo, que estaba al costado, que me pasara una que estaba en el piso. Y el loco me la empezó a patear, me la empezó a patear y la acercó hasta mi estación”.