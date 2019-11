Diciembre será un mes de júbilo y emociones para el Por Vos, el encuentro de Músicos Solidarios organizado por el programa A todo o nada de LV5 Radio Sarmiento. Transitando su cuarta edición con los corazones abiertos a dar y recibir amor, la cruzada benéfica que se propuso doblar la apuesta y presentará su segunda función en el Teatro Municipal de Albardón el próximo domingo (ver aparte), también cosechará otro importante logro: tendrá su primer álbum en las plataformas con la versión del show estrenado el 9 de diciembre de 2018 en el Teatro del Bicentenario.



El cancionero con el que el show solidario Por Vos arrancó los aplausos del público en una performance colectiva de músicos y cantantes con la producción artística de Lucio Flores y Leonardo Quiroga, estará disponible desde el mes que viene en el universo digital con el diseño de portada de Marcos Ordán.



El listado estará compuesto por: El amor puede salvar, por Eliana Domínguez; Sanjuanina dulce, por Carlota Debeláustegui; Que hable de vos, por Claudio Rojas; Las cosas tienen movimiento, por Nuvox; Deja la vida volar, con Emmanuel Pagliari; El amor después del amor, Heal the World y Give Peace a Chance, con Martina Flores, Aldo Zaragoza y el Coro de la UNSJ; Riquezas mías y Emoción con Leonardo, Pablo y Melisa Quiroga; Fiesta, con los Mixtura: Pierina Cialella y Marcelo Bartolomé; Cuyana cosechadora, por Nahuel Méndez; Romance de mi niñez, por Leonardo, Pablo y Melisa Quiroga; Ya viene soplando el zonda, por Fabricio Carbajal; y Tuyo siempre por los Hermanos Videla, Claudio y Noemí. Todos con la instrumentación de Lucio Flores en teclados junto a Cristian Jorquera en la banda integrada, además, por Ángelo Muñoz (guitarra criolla y tres cubano), Matías Sánchez (guitarra criolla y acústica), Emiliano Sánchez (guitarra eléctrica), Javier Gómez (bajo), Emanuel Rodríguez (batería), Facundo Gaillez y Gokú Illánes (percusión); Rodrigo Ovejero (trombón), Elmer Mesa (trompeta), Cristian Murúa (guitarra eléctrica); además de los coros de los hermanos Quiroga. El último track será Carnaval toda la vida (de Fabulosos Cadillacs) por Eliana Domínguez, Carla Debeláustegui, Claudio Rojas, Nuvox, Emmanuel Pagliari, Martina Flores, Aldo Zaragoza, el Coro de la Universidad Nacional de San Juan, el dúo Mixtura, Nahuel Méndez, Fabricio Carbajal, Germán Güell, Ignacio Achem, los Hermanos Videla y el broche de Candocuyo.



"El disco estará desde los primeros días de diciembre en Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon, Google Play Music y Tidal. Será el primer Por Vos que estará subido, para eso también hicimos la gestión de pedido de derechos en la Asociación Argentina de Intérpretes", expresó Magalí Sosa, encargada de la distribución en plataformas digitales de Boca Floja, acerca del álbum.

Se viene la segunda del año



Después de la emotiva experiencia del pasado 1 de noviembre en el salón Palmares de Chimbas, donde más de 700 personas vibraron con el repertorio y los artistas que subieron a escena, la próxima función del IV Por Vos 2019 -que organiza el envío A todo o nada de LV5- será el domingo 1 de diciembre en el Teatro de Albardón, a las 21 hs. Con entrada gratis, al igual que la vez anterior, el espectáculo contará con una serie de artistas locales que ya dejaron su corazón en el concierto pasado y volverán a hacerlo con todas sus fuerzas. Así actuarán: Melisa, Pablo y Leonardo Quiroga Cisella, Juanse Arano, Carlota De Beláustegui, Carla Tello, Nicolás Olivieri, Leonardo Jorquera, Mara Díaz, Aldo Zaragoza, Martina Flores, Florencia Carmona, Claudio y Noemí Videla, acompañados por la banda que forman Lucio Flores (teclados), Josué Astorga (guitarra), Emanuel Rodríguez (batería), Emiliano Sánchez (guitarra), Cristian Jorquera (secuencia y teclas) y Jorge Cordero (bajo). La producción y coordinación estará a cargo de Lucio Flores y Leonardo Quiroga.



Sanjuanina dulce, Cuyana cosechadora, Romance de mi niñez, Ya viene soplando el Zonda, Un pacto para vivir, El ángel de la bicicleta, Y dale alegría a mi corazón son algunos de los temas elegidos para otra noche inolvidable. Como novedad, se incorporarán dos nuevos temas: Somos el mundo y Puedes llegar. Para quienes no puedan asistir al encuentro, podrán disfrutar el show en vivo a través del sitio web de DIARIO DE CUYO y por LV5.



La finalidad del show del próximo domingo es la adquisición de instrumentos para la creación de una orquesta juvenil en Albardón, que será de carácter municipal.

Ellos dicen



Lucio Flores

Tecladista. Coordinador del espectáculo



"Que un proyecto tenga un fin así es como que dio toda la vuelta que tenía que dar. Primariamente, es lo que todo artista quiere con un proyecto, llegar a editar un CD; cerrar el círculo de una historia musical. Eso, a mí, me llena de orgullo y de placer. Por otro lado, esta buenísimo el laburo, es una tarea original, algo que no está hecho por que sí, fue hecho con investigación y empeño, más allá de que los temas son versiones, son originales. La propuesta estuvo muy buena y el toque arriba del escenario también. Y si uno lo ve desde el lado de los músicos que participaron, la posibilidad de estar en las plataformas le da un reconocimiento y entidad. Representa sentirse parte de algo, una pertenencia a la música. Con este trabajo ya uno puede ser parte de AADI".



Claudio Videla

Cantante. De Los Hermanos Videla



"Es una muy linda oportunidad la de compartir, a través de este medio, mucho tiempo de trabajo de un grupo numeroso de músicos sanjuaninos y lo que se puede lograr con buena onda, responsabilidad y compromiso. Estar en estas plataformas le permite a la gente tener acceso y ser escuchado en cualquier parte del mundo, por ejemplo, Spotify es tendencia en todos lados. Es un medio de difusión muy importante en la actualidad y todos tenemos que aprovecharlo".



Gokú Illanes

Compositor y percusionista de Flor de Tierra



"Enmarca un tiempo de trabajo compartido entre colegas de diversos géneros, estilos unidos con un propósito solidario. Una fuerza colectiva que se materializa y registra, que además, difunde y promulga".



Carlota de Beláustegui

Cantante



"Creo que es fabuloso todo esto de las plataformas porque podemos llegar a toda la gente. Permite poder mostrar el trabajo que venimos haciendo durante tanto tiempo, porque el artista es la forma que tiene de mostrar su trabajo, en algún registro o en el escenario; permite que lleguemos a más personas, no sólo a las que pueden tener la posibilidad de estar en los shows. Por ejemplo, hace un mes que presenté mi disco y ya me están escuchando amigos que viven en Europa y en Centroamérica... Particularmente El Por Vos, creo que es único, no sólo por el valor humano que tiene, sino por tener a diferentes artistas de la provincia en un solo álbum; eso lo hace especial".



Pierina Cialella

Cantante del dúo Mixtura



"Es increíble la oportunidad de mostrar el arte como herramienta de transformación social. Me parece maravilloso. En este caso, fue de la música de la mano de la solidaridad. Que tantos músicos, colegas y hermanos con trayectoria de años en la provincia, podamos reunirnos en un mismo escenario, a pesar de dedicarnos a distintos géneros y públicos, y el poder compartir la capacidad y el talento; es de un gran disfrute profesional. Es súper importante como plataforma de visibilización para el trabajo de cada uno, para que directa o indirectamente, el público nos conozca a nosotros o ellos conozcan a otros músicos".