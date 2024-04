FOTO Marcos Urisa

El próximo lunes, el mundo celebrará el Día Internacional de la Danza en honor al bailarín y coreógrafo Jean-Georges Noverre. San Juan no quedará afuera de los festejos y entre ellos se cuenta el que organiza el Teatro del Bicentenario: una muestra de su "Programa de desarrollo profesional para bailarines", a cargo de Victoria Balanza. Lo particular de esta propuesta -que se verá el sábado 27, a las 19 hs, con entrada libre y gratuita, en el hall del TB- no es sólo que pondrá en movimiento a los 47 bailarines sanjuaninos que actualmente cursan dicho programa, sino que además los jóvenes artistas danzarán creaciones de dos de sus compañeros, Luz María López y Braian Moyano, ahora en rol de coreógrafos y directores.



"Es un trabajo que ambos comenzaron a realizar el año pasado, cuando hicieron una pequeña reseña de lo que es hoy un proyecto más comprometido y con proyección a futuro, porque puede ser el comienzo de una obra completa, que es hacia donde los encaminamos", explicó a DIARIO DE CUYO Balanza. "Y lo importante es que este espacio se abrió por iniciativa de ellos, que querían trabajar en algo coreográfico. Me pareció súper interesante que tuvieran esa inquietud de pensarse en otro rol, la necesidad de comunicar y de contar historias a través de otros, porque es evolucionar en sus carreras, aunque luego vuelvan al rol anterior, que de hecho es así porque cada uno baila en el proyecto del otro. Y también es muy importante para los bailarines, porque suma a su evolución como intérpretes, tanto los que ya vienen compartiendo con ellos como pares como los chicos que están empezando. Ha sido realmente muy enriquecedor para todos nosotros", agregó la ex figura del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. "Y la idea es que en el transcurso de este año, si están dispuestos, más bailarines puedan incursionar en esto", apuntó Victoria.



"Pixel", de López, habla de "una búsqueda constante de conexiones reales" en "un mundo de visiones pixeladas". "Es un desafío enorme porque me ha puesto en un lugar desconocido para mí, de preguntarme todo el tiempo si lo que estaba haciendo estaba bien; pero ahí fuimos día a día con este trabajo y la verdad es que estoy muy contenta y feliz de que los chicos del Programa puedan ponerle el cuerpo", expresó López.



"Absentia", de Moyano, aborda los distintos estadios por los que pasa una persona con una enfermedad terminal. Y también la contención del entorno a esa persona y entre ellos. "A uno le ofrecen un grupo de bailarines que reciben el material de la mejor manera, para poder transmitir algo que uno crea, investiga... Es una experiencia maravillosa, única y muy enriquecedora. Me pone muy feliz darles mi creación a ellos para que la puedan interpretar", opinó Moyano.



"Creo que cada propuesta es muy identitaria de cada uno, los veo reflejados en ellas y para mi trabajo también es muy hermoso y de mucho aprendizaje. Los movimientos de Luz María son muy distintos a los de Braian, lo que piden es muy diferente. Tienen estilos muy distintos y son claros cada uno en lo suyo", valoró Balanza, quien se limitó a hacer acotaciones y sugerencias en pos de pulir y profundizar cada proyecto.



"Está bueno que esto suceda, quiere decir que vamos por buen camino. Estamos evolucionando y eso es importante", sumó en referencia al Programa, cuyo propósito es que los bailarines sanjuaninos "tengan cada vez más herramientas para crecer en los distintos caminos de la danza".

Más festejos para compartir



> SENTIR DANZA

El sábado 27, desde las 12 hs, en los jardines del Teatro del Bicentenario -con apoyo del TB, comuna capitalina y Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes- 19 institutos privados pertenecientes a la RIPE ofrecerán "Sentir Danza", performances en distintas modalidades. "Se pensó en algo diferente, una movida masiva en un lugar icónico, uniéndonos en movimiento", dijo Alejandra Lloveras. Participarán unos 600 bailarines y harán una obertura y cierre comunes. Entrada libre y gratuita.



> EN JÁCHAL

El 7mo Encuentro Departamental de Danza se llevará a cabo el sábado 27 de abril, desde las 17 horas, en el Anfiteatro Marcelo "Pájaro" Caballero, del departamento Jáchal. "Cada vecino y vecina podrá disfrutar de más de una decena de academias de nuestro departamento, presentando en escena diversos estilos, tales como folclore, árabe, contemporáneo y urbano entre otros", informaron los organizadores. El encuentro será con entrada libre y gratuita para el público.



> SAN JUAN BALLET

Un grupo de bailarines profesionales autoconvocados (varios del programa de formación del TB) y autodenominados San Juan Ballet realizará una gala el lunes 29 de abril, a las 21.30 hs, en Sala Auditorio del TB. Bajo el nombre "Escena compartida", ofrecerán distintas modalidades, desde tango a contemporáneo, desde folclore a clásico, entre otras. Entradas $3.000, a la venta a través de tuentrada.com y en boletería de la sala, de 9.30 a 14 hs y de 16 a 20 hs; y sábados de 10 a 14 hs.