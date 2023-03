Como ya es un clásico para estas fechas, el Coro Vocacional de la Universidad Nacional de San Juan, que dirige José Domingo Petracchini, ofrecerá su "concierto de Semana Santa", con la Basílica Nuestra Señora de los Desamparados como plataforma. En realidad, no es un concierto propiamente dicho, sino más bien "Una oración cantada", como han titulado a esta propuesta que se concretará el domingo 2 de abril, a las 20.45 hs, que alternará las meditaciones del presbítero Jorge Guzmán con el canto de la agrupación que hace más de cuatro décadas comanda Petracchini.

Pueri Hebraerum (de T. L. Victoria) con la actuación solista de la soprano Backsy Rivas; Domine Jesu (de Nunes García), con la soprano Pilar Olivera como solistas; y Pie Jesu (del Requiem de Andrew Lloyd Weber), con el canto solista de María Inés Petracchini, contralto; abrirán el recital. Seguirán luego Christus Factus Est (de Felice Anerio), con violín de Rubén Carrillo; Stabat Mater (de Giovanni Battista Pergolesi), con el violín de Alexandra Carrillo; O Quam Tristis (también del Stabat Mater de Pergolesi), con Flavia Carrascosa al órgano; y culminará con Eli Eli! (György Deák-Bárdos y Éva Kollá).

"La hilación pasa por los textos, no por la época de los compositores, porque hacemos desde obras renacentistas hasta Nunes García que es un compositor brasileño de la época de la colonia, por ejemplo. Empezamos cuando Jesús entra a Jerusalén y terminamos con el 'Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?'", comentó a DIARIO DE CUYO Petracchini. Justamente, Eli Eli! -y también Pie Jesu- es una de las obras "nuevas" para la formación actual. "Es una obra que le gustaba mucho a mi padre (NdeR el M¦ Juan Argentino Petracchini), así que es un poco por eso también", declaró el director, que ya ha realizado este formato, exitosamente, en otros templos de la provincia.