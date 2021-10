Minutos antes de que Wanda Nara confirmara su reconciliación con Mauro Icardi, Rodrigo Lussich reveló un nuevo bombazo sobre la relación del futbolista con la China Suárez.En Intrusos, el conductor aseguró que los cruces entre Mauro Icardi y la China Suárez no habrían sido solo virtuales ya que la actriz viajó a París.

"Fue un cuerno presencial el de la China Suárez y Mauro Icardi, por si quedan dudas", dijo con certeza el conductor de Intrusos.

Irónico, el periodista continuó: "En los protocolos de covid se llama cuerno presencial. Porque hay cuerno presencial y cuerno virtual. Hay toda una discusión de fondo sobre si el sexting es cuerno, desde cuando se considera engaño. SI desde el like, la llamita, si comentar, si encontrarte a través de webcams, o por una aplicación. Bueno, lo que hicieron estos chicos se llama cuerno presencial, porque ella fue a París".

"No es que Wanda miró el celular, ya está y se quedó con esa información. Sino que ella ya presentía algo desde hacía tiempo. Fue buscando la información, el momento, y tiene muchas más cosas de lo que nosotros creemos que tenemos. Wanda tiene cosas sobre la foto que mostramos (la semana pasada) de que la China estuvo en el estadio del PSG", redobló Evelyn con Brocke.

Además, Ángel de Brito dio detalles de las conversaciones entre Mauro Icardi y la China Suárez y reveló que el futbolista le habría dicho a la top que quería separarse y que veía a Wanda Nara como una hermana. Como si fuera poco, Icardi le dijo a la China que la seguía desde siempre y que era la mujer de sus sueños.

"Ellos dos empezaron a hablar hace meses y lo primero que él le dice a ella es 'sos la mujer de mis sueños, sos mi idola. Te veo desde chiquito'. Así arranca", comenzó detallando De Brito. "Pero después, Icardi, solo, sin que nadie le pregunte nada, le empieza a contar que está en crisis con Wanda. Crisis que en su momento se dijo y fue desmentida por todos".

"Icardi le empieza a contar a la China de la crisis y le dice 'me quiero separar de Wanda y Wanda no se hace cargo. No la quiero más como pareja. La dejé de querer. La veo como una hermana o como una madre'", detalló De Brito.