Podría decirse que lo que El Chavo es a Telefe, El Zorro es a Canal 13. La tira del justiciero de capa y espada producida por Walt Disney Company se dejó de emitir en su país de origen, Estados Unidos (por la cadena ABC) en 1959. Aquí llegó a fines de los "60 y fue furor. Pero lo curioso es que hoy sigue firme en la pantalla y con habituales 5 puntos de rating es uno de los ases de la emisora del solcito multicolor, donde lidera su franja horaria, marcando con su característica Z a todos sus "rivales', incluido Morfi, todos a la mesa (el tanque del principal competidor). Sobre el mediodía, cientos de grandes y chicos se quedan frente al televisor para disfrutar de las aventuras de este superhéroe enmascarado de otros tiempos -alter ego de don Diego de la Vega-, que junto a su fiel amigo Bernardo y a su caballo Tornado imparte justicia en la antigua California española. Detrás del negro antifaz, el eterno Guy Williams, el actor norteamericano cuya personificación del ídolo jamás nadie pudo superar. Y no sólo los fans de la tira mantienen vivo el recuerdo del actor, que llegó a Argentina en los "70, invitado por el canal; adonde regresó para montar sus propios shows y donde lo encontraron muerto, en 1989, producto de un aneurisma. Una mujer atesora anécdotas y fotografías de Williams, quizás como pocos pueden tener: Aracelli Lisazo, nacida en Buenos Aires, quien lo conoció por un amigo en común cuando era muy joven y de quien se enamoró inmediata y profundamente. Ambos tuvieron una relación de la que cada tanto se habla en los medios, y que ella cuenta con pelos y señales (ver pagina siguiente), para incomodidad de un sector que no la ve con buenos ojos ("fanáticos que lo idealizaron y que yo me enamoré de Guy, que era un hombre; no del Zorro', dirá).



"La veo circunstancialmente, de pasada. Me divierte reconocer sus movimientos, pero no me siento bien viéndolo', confiesa a DIARIO DE CUYO Aracelli, sobre la añosa serie que, tanto como Williams, para muchos es inoxidable.





"Me enamoré de Guy porque no podía parar de reírme y de crecer con él' , dice Aracelli Lisazo, el último amor de Guy Williams, quien dio vida al Zorro.





Recuerdos. En el circo Real Madrid donde lo conoció, con el payaso Medio Kilo y Perla (ya fallecidos).

Al centro, postales en Los Toldos, la cuna de Aracelli.