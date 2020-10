El actor Thomas Jefferson Byrd fue asesinado de varios disparos este sábado en Atlanta, de acuerdo a lo confirmado por el Departamento de Policía de esa ciudad de Estados Unidos.

Según informa Variety, el sábado por la noche la policía de Atlanta recibió un llamado por un incidente en la 2259 de la Avenida Belvedere. Al llegar al lugar cerca de la 1.45 am, encontraron al actor, de 70 años, yaciendo sin respuesta.

Los servicios médicos de emergencia, en tanto, identificaron a Byrd y lo declararon muerto por múltiples heridas de bala en la espalda.

Las autoridades están en plena investigación para determinar las circunstancias en las que fue asesinado el actor.

Craig Wyckoff, amigo y ex representante de Byrd, comentó a la cadena local Fox News que unos amigos le contaron que el actor tuvo una discusión en una tienda antes de regresar a su casa.

La persona con la que Byrd discutió -según el relato de Wyckoff-, siguió al actor a su casa y le disparó tres veces por la espalda.

Byrd, uno de los actores preferidos de Spike Lee, apareció en varias de las películas del reconocido director: “Clockers”, “Get on the Bus”, “Bamboozled”, “Chi-Raq”, “Red Hook Summer”, “Girl 6” y “Da Sweet Blood of Jesus”. También tuvo papeles en “Lo mejor de Brooklyn”, de Antoine Fuqua; la película biográfica de Jamie Foxx “Ray Charles” y “Set It Off”, de F. Gary Gray.

Lee fue uno de los primeros en rendirle homenaje en sus redes sociales: “Estoy muy triste al anunciar el trágico asesinato de nuestro querido hermano Thomas Jefferson Byrd anoche en Atlanta, Georgia. Tom es mi hombre. Aquí abajo lo ven como el espantoso personaje Errol Barnes en CLOCKERS. El hermano Byrd también hizo lo suyo en CHI-RAQ, SWEET BLOOD OF JESUS, RED HOOK SUMMER, BAMBOOZLED, HE GOT GAME, GET ON THE BUS, GIRL 6 and CLOCKERS. Que todos nosotros deseemos condolencias y bendiciones a su familia. Descansa en paz, hermano Byrd”.

Luego de esa publicación, el reconocido director también compartió algunas escenas de Byrd en “Clockers”.

Nacido el 25 de junio de 1950 en Griffin, Georgia, obtuvo una licenciatura en Morris Brown College, en Atlanta, y una maestría en el Instituto de Artes de California.

Además de su participación en cine y televisión, Jefferson Byrd también formó parte de numerosas obras de teatro. En 2003 fue nominado al premio Tony de Broadway, como mejor actor por la reposición de Ma Rainey’s Black Bottom, de August Wilson.