Vestido de blanco, sombrero en la mano y el poncho sanjuanino siempre reluciente, Jorge Darío Bence protagonizó un acontecimiento especial en su vida, porque quedó establecido a fuerza de ley, que todos los 2 de noviembre, sea para celebrar y conmemorar el Día del Gaucho Cuyano. La fecha no es caprichosa, porque es el natalicio del aparcero mayor de Cuyo, creador del mítico espacio radiofónico "El alero huarpe" que lleva más de 50 años de vigencia. Acompañado por su familia (hijos, esposa, nietos y amigos), Bence fue testigo de la sesión legislativa de ayer en la Cámara de Diputados: la aprobación de la ley fue unánime (29 votos de todos los legisladores presentes) y al quedar promulgada, el aparcero se levantó emocionado y recibió la ovación de todos en el recinto. El diputado García Nieto, impulsor de esta iniciativa, mencionó en su discurso: "Con sus pilchas gauchas o sin ellas, inspira respeto, admiración, a veces hasta habla en el silencio del ser cuyano...". Además, concluyó su locución resaltando el culto a las tradiciones: "Con esta ley damos un marco formal en el que hacemos un justo homenaje a todo el gauchaje sanjuanino".



En un cuarto intermedio, el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Marcelo Jorge Lima, brindó un acto de distinción al aparcero, entregándole una copia del proyecto de ley y una placa recordatoria en homenaje a su trayectoria.



Posteriormente, Bence tomó la palabra y alzó su voz: "He hecho todo lo que estuvo a mi alcance para defender. Había días que tuve que venir caminando a la radio porque no me alcanzaba para el pasaje del ómnibus, la bicicleta estaba en llanta y la única manera de llegar a la radio para cumplir con el horario era caminando. El pacto era, con o sin avisador, el programa iba al aire, o sea, que el oyente estaba antes que todo (...), vendrán olas nuevas, muchas pero el gaucho es uno solo, no solamente el que viste el atuendo, sino que es el gaucho diario capaz de ayudar solidariamente al amigo" y finalmente, resaltó: "Invito siempre a la comunidad a marcar el respeto y la persuasión, para que no se pierdan las buenas costumbres y vivamos en paz".

FOTO: DANIEL ARIAS