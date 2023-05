El pianista y profesor hará su debut esta noche en el Auditorio Juan Victoria. Es el ganador del Primer Concurso para Piano del Conservatorio Ástor Piazzolla.

Por primera vez, Rodrigo Tavera actuará en el Auditorio Juan Victoria gracias a que resultó ser uno de los ganadores del Primer Concurso para Piano de Egresados del Conservatorio Superior de Música Ástor Piazzolla de Buenos Aires del año pasado. El joven concertista ofrecerá un encuentro especial con obras de Domenico Scarlatti, de Wolfgang Amadeus Mozart y de Frédéric Chopin. Además, incluirá en su repertorio, la interpretación de "Astoriana", del compositor argentino Juan María Solare, que fue encargada especialmente para dicho concurso. El discípulo del maestro Diego Andrés Prigollini tendrá tiempo y espacio para transmitir sus experiencias y conocimientos a músicos sanjuaninos, con una masterclass que realizará este viernes, organizado por la Asociación Amigos de la Música de San Juan. En comunicación con DIARIO DE CUYO, Tavera habló de su visión pedagógica en la enseñanza del piano y de lo que se necesita para ser un concertista de buen nivel. "En mi modo de enseñar, no quiero hacer bajada de línea o dar indicaciones estrictas al alumno o alumna. Mi rol como docente es ayudar y colaborar con herramientas para que cada uno pueda desarrollar su propio maestro interior. Esquivo esa pedagogía que dicta que el alumno deba repetir lo que le diga el maestro. Si hubiera un método único de hacer las cosas en el piano, todos seríamos Marta Argerich", manifestó el músico. Para él, el trayecto que construye un intérprete de piano requiere de una construcción personal. "Podés ir a decenas de masterclass diferentes, pero de todo, a veces sacás algo valioso realmente y lo poco que aprendés, te queda para siempre. Por eso es importante tener en cuenta que el camino del pianista reside en una experiencia enteramente personal", remarcó Tavera. No obstante, dedicarse a ser concertista, no resulta tan simple de lograr. "Actualmente hay concertistas consagrados, en términos de cantidad, de excelencia y virtuosismo, con tan solo 12 años de edad. La competencia es fuerte, sin embargo, hay que arriesgar". En este sentido, Tavera opinó que hay un déficit o escasez de concursos y festivales federales: "Hay pocas becas y concursos para participar, entonces hay que aprovecharlos al máximo. Tienen que existir más oportunidades para la música clásica y desde que empecé se viene perdiendo terreno en ese aspecto". A pesar de los obstáculos, Tavera sostuvo que salir del conservatorio para convertirse en concertista, es posible realizarlo: "Se requiere de mucho esfuerzo, tener hábitos disciplinados, buena alimentación, estudiar las horas necesarias con criterio y calidad. Sobre todo, un maestro que escuche y apoye, que conozca el ámbito nacional e internacional para tomar buenas decisiones". Y terminó diciendo: "Detrás de todo gran pianista, debe haber un excelente motivador como maestro. Es un camino que requiere sacrificio si se quiere tener nivel y vivir de esto". La función será esta noche a las 21hs con entrada libre y gratuita.