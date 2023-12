"¡Buenas tardes a todos, acá estamos! ¡Bienvenidos al Maravilloso mundo del radioteatro! Estamos a punto de grabar una nueva obra para ustedes", recita al aire el presentador mientras la luz del estudio se enciende y mágicamente se abre todo un universo de ficción, palabras, sonidos y pensamientos. Desde 2018 y de manera continuada, la mística por hacer radioteatro no se ha extinguido todavía pese a que prácticamente en las emisoras actuales, tanto en AM como FM comerciales, casi está abandonado este formato estético que enamoró a decenas de generaciones en otros tiempos, donde la radio ocupaba el lugar central de la casa, antes de la llegada de la televisión.

"EL CALLEJÓN DE LA LECHUZA": integrado por Esteban Santipolio, Gisela Villarroel, Gustavo Secilio, Carolina Sosa, Marta Rodríguez, Karin Sorter, Virginia Rizzardi, Rubén Rodríguez, Natalia Dalessandro, Yanina Rodríguez, Fernando Guzmán, Valentina Yacante, Isabella Ruarte y Agustín Guzmán, Guillermo Romero y Mónica Knopoff.

Todos los miércoles a las 17hs La Lechuza, la radio comunitaria ubicada en Pocito, parece ser el último bastión donde sigue viva esta manera poética de comunicarse con la oyentada sanjuanina de la zona. Al cumplirse cinco temporadas, hoy será la emisión de despedida del 2023 con la obra titulada "Habla la madrastra" (de Patricia Suárez) a cargo del elenco denominado "El Callejón de La Lechuza", integrado por Esteban Santipolio, Gisela Villarroel, Gustavo Secilio, Carolina Sosa, Marta Rodríguez, Karin Sorter, Virginia Rizzardi, Rubén Rodríguez, Natalia Dalessandro, Yanina Rodríguez, Fernando Guzmán, Valentina Yacante, Isabella Ruarte y Agustín Guzmán. A cargo de la edición y la producción de los programas está Guillermo Romero, mientras que la adaptación, los guiones y la dirección del espacio, la responsable es Mónica Knopoff. Cada semana se hacen las emisiones vivo, pero con los diálogos y narraciones de la obra misma grabados y editados. En un ahora de transmisión hay también comentarios, reflexiones y bloques musicales alternados.

El elenco adapta textos de Julio Cortázar, Santiago Serrano, Alejandro Dolina, Roberto Fontanarrosa, Patricia Suárez, Susana Lage y otros de creación propia.



Lo interesante, es que este grupo viene sosteniendo esta propuesta de manera vocacional y sin perseguir un fin de lucro a cambio. La motivación pasa por otro lado, la acción colectiva donde la comunicación es un derecho a ser ejercido al servicio de la comunidad. En este caso, DIARIO DE CUYO habló con Mónica sobre cómo empezó esta iniciativa y la función que cumple el ciclo radial para la zona donde está ubicada la emisora. "En realidad surgió casi como un juego. Entre compañeras de otro de los programas que había en la radio, queríamos hacer algo alternativo y buscando ideas entre amigos y conocidos, salió lo de hacer radioteatro. La propuesta enganchó a varios que les pareció interesante y divertido. Buscamos textos que se podían adaptar, contactamos a escritores y de a poco fuimos incorporando a otros miembros. Otros, siendo oyentes fueron sumándose también. Así se formó este elenco con un espíritu muy vocacional, todo a voluntad y sin cobrar por hacerlo", contó Knopoff. A pesar de no tener formación profesional o conocimientos técnicos específicos en locución o en interpretación dramática, llevaron todo de manera autodidacta, porque sus integrantes tienen otras ocupaciones, son docentes, jubilados o cumplen otras ocupaciones. "No lo hacemos por plata, al contrario, el objetivo de siempre es difundir obras, para hablar de ciertas temáticas y ponerlas en discusión para la gente, que se promueve el ayudar a pensar sobre la realidad que nos afecta. Hay gente que no tiene acceso a un teatro, entonces tratamos de dar la posibilidad de que el arte sonoro sea disfrutable por todos, que alegre, entretenga y a la vez que despierte una sensibilidad y un espíritu crítico", contó Mónica, que es ingeniera agrónoma pero apasionada por la comunicación, la literatura y la lectura. Los temas que tratan, alternando entre dramas y comedias, son sobre la realidad social, el medio ambiente o la trata de personas, "que en otros lados de esto no se habla". El elenco adapta textos de Julio Cortázar, Santiago Serrano, Alejandro Dolina, Roberto Fontanarrosa, Patricia Suárez y Susana Lage, como también otros de creación propia por Knopoff.



Hasta el propio público escucha se acerca a participar de las obras en algunas ocasiones, interpretando personajes, según el relato que toque trabajar en el momento, por ejemplo en piezas infantiles. Incluso, en un momento tan penoso como el terremoto de 2021 que en la zona de El Abanico, decenas de familias sufrieron el sismo, el radioteatro estuvo presente con el micrófono abierto para acompañarlas mediante lectura de textos. Es que esta es la función de una radio comunitaria y Mónica apuntó por qué es importante: "Todos los que estamos aquí creemos en el derecho a la comunicación y se lo ejerce en esta radio, que nos acerca, nos amiga y nos hermana con la gente", concluyó.