Con una exposición plástica a cargo de Elizabeth Leguizamón y Claudio Domínguez Arancibia; y un concierto protagonizado por Tamara Carrera (flauta), Lizell Claros Arandia (piano), Cristian José Peralta (piano) y Martín Valdez (guitarra), dará comienzo mañana una nueva edición del ciclo Brindis con el Arte, en el marco de su 20mo aniversario. La cita será en su tradicional escenario del Club Social (Rivadavia frente a plaza 25 de Mayo), a las 21.15 hs y con entrada libre y gratuita; y desde la organización lo viven como un verdadero reencuentro, tras la pandemia que obligó a trasladar las actividades al formato virtual.



"Regresar con el ciclo fue algo a la vez anhelado y sorpresivo. No sabíamos si en lo que restaba del año se podría volver a los espectáculos presenciales y de qué forma, por lo tanto habíamos planificado algunas actividades virtuales y filmación de videos musicales en el salón del Club Social. Fue una gran alegría saber que podíamos retomar el ciclo con los conciertos y exposiciones en vivo, algo muy esperado por nuestro público y por las autoridades del club", comentó a DIARIO DE CUYO Ana Inés Aguirre, junto a Carlos Florit, creadores y coordinadores de este espacio que se convirtió en un clásico de la cultura sanjuanina. "Estamos organizando el resto de la temporada de acuerdo con la agenda de varios artistas que ya hemos convocado. Aunque quedan pocos meses para finalizar el año, seguramente tendremos otros encuentros", adelantó la profesora.



Brindis con el arte nació en 2001, cuando Aguirre y Florit -músicos y docentes vinculados al Club- le presentaron su inquietud a Fernando Echegaray, entonces presidente de la tradicional institución sanjuanina. Tras obtener el visto bueno de toda la comisión directiva, el primer concierto se concretó el 13 de junio de ese año; y contó con las actuaciones del Maestro Vicente Costanza y su hija Lucía, Mabel Peñaloza, Aguirre y Florit.



El último encuentro en vivo y en directo del ciclo fue en 2019. Se llamó Contraste Rítmico, y tuvo como protagonistas a los jóvenes músicos Nadia Vera, Rodrigo Recio, Andrea Zanni, Mariana Garroti y Rodrigo Pérez; y a Humberto Costa con su exposición plástica.



"No son conciertos largos, difícilmente duran más de una hora; y la idea es que cuando terminan la gente pueda quedarse un rato a conversar con los que han actuado o expuesto. Es un momento muy ameno para todo público, el que está acostumbrado a estas actividades y el que no. Es un perfil de concierto que no existía y creo que por eso también fue tan bien recibido por la gente", supo decir Aguirre en junio de este año.

El programa





Martín Valdez - Guitarra

Egberto Gismonti: Agua e Vinho (Arr. Daniel Wolff)

Atahualpa Yupanqui: El bien perdido (Arr. Juan Falú - Transc. J. Ramírez)

Agustín Barrios "Mangoré": La catedral - 1. Preludio saudade 2. Andante religioso 3. Allegro solemne

Tamara Carrera - Flauta. Cristian José Peralta - Piano

Raymond Gallois-Montbrun: Valse-Caprice

Robert Schumann: Romanzas, Op. 94 - 1. Nicht schnell: Moderato 2. Einfach, innig: Semplice, affetuoso 3. Nicht schnell: Moderato

Lizell Claros Arandia y Cristian José Peralta - Piano a cuatro manos

Claude Debussy: Petite Suite - 1. En Bateau 2. Cortège 3. Menuet 4. Ballet

Claudio Domínguez

Martín Valdez

Lizell Claros Arandia

Elizabeth Leguizamón

Cristian Peralta

Tamara Carrera