Como director, guionista (y también en su etapa como historietista), Federico Fellini creó todo un universo estético, social y político, que no sólo impregnó a gran parte del arte cinematográfico europeo, sino que tuvo una fuerte influencia en los realizadores argentinos de la talla de Leonardo Favio, por citar un ejemplo. Pero esa corriente también golpeó de lleno en la mirada del espectador promedio. La tensión y los conflictos constantes entre el hombre moderno y las costumbres del pasado, los sueños eróticos, el machismo caricaturizado y esa crítica ácida hacia los valores de una sociedad cruzada por la postguerra, fueron los componentes icónicos de su manera de contar el mundo. A cien años de su natalicio (20 de enero de 1920), todavía queda mucho por conocer sobre este legendario realizador italiano, ganador de cuatro Oscar; pero a modo de guía para adentrarse en su universo DIARIO DE CUYO consultó a tres cinéfilos sanjuaninos, con quienes elaboró el top-five de películas claves. El historiador Daniel Gil, la docente universitaria (jubilada) Amalia Bruno y la vicerrectora de la ENERC Cuyo, Ana Pelichotti, coincidieron en La Strada (1954), La Dolce Vita (1960), Amarcord (1973), La Ciudad de las Mujeres (1980) e Intervista (1987); aunque sin dudas hay otras -como Roma u 81/2- también esenciales.



Fellini le dio vida a personajes y situaciones tan extrañas que ya reciben la etiqueta de "fellinescas", cuando los mismos se repiten en acciones referenciales en otras películas, incluso en acciones cotidianas de la vida real. Durante sus últimos días de vida, Fellini hizo un repaso de sus personajes y de cómo formaron parte de su historia de vida. Se describió a sí mismo como un "artesano que no tenía nada que decir pero sabía cómo decirlo", descubrió que había dado tanto de su vida al cine, que nunca pudo separar los mundos de la ficción y de lo real. En el diario La Repubblica, contó en 1990: "Tengo la impresión de habérmelo inventado todo: infancia, personalidad, nostalgias, recuerdos, por el placer de poder contarlos", señaló, tres años antes de su fallecimiento quien luego pasaría a ser una leyenda eterna del cine universal.

La Strada (1954)

La Dolce Vita (1960)

Amarcord (1973)

La Ciudad de las Mujeres (1980)

Intervista (1987)

>> ELLOS DICEN

Ana Pelichotti

"La Strada, Amarcord y Fellini 8 ½. Crea espacios que parecen reales pero no lo son, narrativamente es genial, incluye conflictos, maneja muy bien la fotografía y la música (de Nino Rota); no tiene desperdicio. Es un cine muy poético".

Daniel Gil

"Me gusta Fellini 8 ½. La Dolce Vita lo salta a la fama. Pero mi favorita es La Ciudad de las Mujeres. Hace cine de autor y de libre escritura, pero que no se despega del público, lo hace popular, no para el regodeo de intelectuales".



Amalia Bruno

"Remarco Intervista (la entrevista) sobre la vida del propio Fellini. Después, La Strada, Amarcord y La ciudad de las mujeres. La rara mezcla entre realidad y fantasía es permanente en sus películas. Me fascina cómo mezclaba alegría con nostalgia".