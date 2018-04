Todo artesano a la hora de trabajar se concentra en explotar su habilidad y a veces descuida la parte comercial, la que lo ayudará a poder vivir de lo que tanto le gusta. Para equilibrar esto, el Ministerio de Minería junto con el INTI desarrollaron el programa PROMINAR y Miguel Cristian Montoya supo aprovecharlo muy bien.

El año pasado no le fue nada mal porque obtuvo el primer premio entre todos los artículos exhibidos en la feria. El logro lo consiguió por una mesa de mármol que tenía un trabajado diseño. De todas maneras, quiso seguir capacitándose.

Es notorio el salto que dio Montoya de un año a otro con sus objetos en mármol, porque en el 2017 tenía poca variedad de piezas y si bien sus productos se distinguían del resto no contaba con un plan de comercialización para insertarse en el mercado y mejorar sus ventas.

Al comenzar a participar en las capacitaciones de PROMINAR, sus diseños tomaron vuelo. Así fue como se decidió por una marca: VAJ objetos en piedra.

“Es un proyecto que me sirvió muchísimo. Hace dos años que hemos empezado a trabajar con mi mujer en productos artesanales y nos han orientado en el desarrollo de la marca, del producto. Me han ayudado un montón para saber dónde ofrecerlo y cómo ofrecerlo”, indicó Montoya.

El Programa del Ministerio de Minería también apunta a que los artesanos se decidan por un artículo que los identifique y en base a este hagan distintos diseños.

“Las chicas del INTI me aconsejaron que hiciera lámparas y me gustó la idea. Hasta el momento no había probado con eso y como estoy haciendo un curso de electricidad quise aprovecharlo”, aseguró.

Así fue como surgió la idea de elaborar diferentes lámparas y luminarias de pared con mármol travertino. Son artesanías únicas en las que su mujer Gladys y su hijo Valentín le ayudan con los grabados, dibujos y pulidos de cada pieza.

“Así fuimos incursionando y nos ha ido bastante bien; hasta en los lugares donde compramos insumos de luminarias nos han pedido que llevemos el producto terminado”, indicó el artesano.

Para este evento, Montoya preparó un amplio stock en lámparas y en otras artesanías alternativas como macetas y adornos. Todo el que llegue a su stand podrá adquirir productos que arrancan en los $50 y algunos llegan hasta los $3.500.

“El año pasado me fue muy bien, vendí todo y pude hacer muchos contactos, Este año espero lo mismo porque en las ferias se mueve mucho la venta”, dijo con entusiasmo Montoya.

Los sanjuaninos podrán encontrar estas piezas y las de otros artesanos mineros en la carpa de Arte Minero de la Feria Internacional de las Artesanías en el estadio abierto. Allí estará hasta el 6 de mayo y después continuará trabajando en su taller de Albardón.

Qué es el PROMINAR

Es un programa del Ministerio de Minería junto con el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) establece que durante diez meses los artesanos seleccionados participen de diferentes capacitaciones que les permitirán la realización de un plan de comercialización, diseño de marca, estrategias de venta, diseño de packaging, diseño ergonómico y canales de comunicación, redes sociales, entre otros.

Este nuevo Programa continúa con la línea del Ministerio de Minería de implementar políticas activas para fortalecer la actividad minera de la provincia creando mayor competitividad por medio de fortalecer la identidad minera sanjuanina. Los artesanos que forman parte, integran el listado de beneficiarios del Programa de Línea 1: Asistencia Financiera para la Pequeña y Mediana Minería.