El escritor estadounidense George R.R. Martin, autor de la serie de novelas “Canción de hielo y fuego” adaptadas para la TV como “Game of Thrones”, producirá una nueva serie para HBO a partir del libro de ciencia ficción “Roadmarks” del novelista Roger Zelazny.



Según informó el sitio especializado norteamericano Deadline, Martin será productor ejecutivo, mientras que la neoyorquina Kalinda Vazquez, que viene de trabajar en series como “Star Trek: Discovery” y “Fear the Walking Dead”, será la guionista y showrunner de la propuesta.



El libro en el que se basará la serie fue publicado originalmente en 1979 (editado en español con el título de “Señales en el camino”) y trata sobre una ruta que, para el que la encuentre, permite viajar a través del tiempo.



Creado por dragones por razones que nadie conoce, ese camino puede servir para reescribir errores del pasado y crear un mejor futuro para el que la utilice.



George R.R. Martin fue amigo de Zelazny, quien falleció en 1995, y no es la primera vez que adapta para la TV uno de sus trabajos, ya que en 1985 convirtió uno de sus relatos en un capítulo de la serie de antología “La dimensión desconocida”.



En tanto, Martin continúa trabajando en la redacción de “Vientos de invierno”, la esperada sexta y penúltima novela de la serie de “Canción de hielo y fuego”, y en la serie precuela de “Game of Thrones”, “House of the Dragon”, que adapta el libro complementario “Fuego y sangre”.