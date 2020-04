Los Rolling Stones ofrecieron un show en el marco del "One World: Together at Home" y su espectáculo llamó la atención de los espectadores quienes advirtieron que el legendario baterista Charlie Watts “tocaba” sin su instrumento.

El músico golpeaba sus bastones al aire mientras Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood interpretaban sus guitarras en la canción “You can´t always get what you want”.

Se trató de un recital internacional virtual organizado por Lady Gaga y Global Citizen para apoyar a la OMS durante la pandemia.

En la transmisión en vivo participaron artistas de la talla de John Legend, Celine Dion y, por supuesto, los Rolling Stones.