Una insólita situación se vivió en el aire de Bendita (El Nueve, lunes a viernes a las 20.30) que tuvo como protagonista, una vez más, a Horacio Pagani, un abonado a la hora de las "incorrecciones" televisivas.

Mientras Edith Hermida presentaba un informe sobre un video de Luis Novaresio y su pareja Braulio Bauab que se viralizó, y en el piso debatían sobre el tema, de fondo se veía la imagen de Horacio Pagani, quien participaba en forma virtual desde su casa.

Hasta que de repente, el periodista deportivo interrumpió a sus compañeros. Pero lejos de emitir una opinión sobre lo que estaban tratando en el programa... se puso a hablar por teléfono con alguien que lo llamó, sin darse cuenta que estaba saliendo en vivo.

"Pusieron en Twitter que estoy en el Trece Oficial", protesta Pagani hablando con alguien que está del otro lado de la línea. De inmediato se hizo un silencio en el estudio y todos se quedaron escuchando y viendo la situación.

"Horacio estamos en vivo. Si no te jode seguimos con el programa", dijo uno de sus compañeros, mientras el resto del equipo no paraba de reírse por lo que estaba ocurriendo.

"Tuve que solucionar un problema de mala información. Alguien se metió en mi tuit y dio una información falsa", explicó el periodista. "Te hackearon", le advirtieron, sin saber exactamente cuál era la queja del periodista.

"Tengo videos prohibidos muchos, pero bien guardados", respondió cuando sus compañeros quisieron volver al tema que estaban tratando. "No confío nada en la seguridad digital de Pagani", sumó Alejandra Maglietti.

Entonces, le volvió a sonar el teléfono a Pagani, quien le pidió a un tal Mario, que lo estaba llamando, que lo esperara. "La comunicación está muy intrincada. Me gustaban los teléfonos de antes. Los de ENTEL", se quejó el periodista.

El hackeo en Twitter

Hasta que por fin explicó lo que le había pasado y por qué tenía esa urgencia por resolver el tema. "Hoy vuelvo a Benditaok!! Ya salimos al aire por @ElTreceOficial", decía el posteo desde la cuenta de Pagani. Claramente tenía el error de canal, ya que el ciclo se emite por El Nueve.

"Ya lo solucioné. No sé quién se me metió a la cuenta. Fijate en Instagram qué dije en la historia. No me hagan enojar que no puedo", cerró el periodista, haciendo alusión a que se está recuperando después de haber estado internado por coronavirus y no tiene que hacerse malasangre.