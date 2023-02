Rocío moreno, la expareja del cantante Paulo Londra, dejó impactados a sus seguidores en Instagram cuando decidió publicar en su perfil una captura de pantalla que demuestra el intento de la actual novia del artista, Martina Quetglas, por comunicarse con ella vía mensaje privado. Indignada, la joven escribió en sus redes una palabra que lo define todo: “Cínica”.

No conforme, la madre de las dos hijas de Londra agregó una foto en la que aparece abrazada a una de las nenas, Francisca. En la postal, la joven redactó un fuerte descargo dirigido a la que considera la tercera en discordia. “Bien que cuando estaba de 4 meses no le importó y ahora quiere facturar con su imagen”, dijo en referencia a un posteo de Martina junto a Paulo en el primer cumpleaños de la beba, con regalos.

Por su parte, la actual pareja del rapero no dejó pasar las provocaciones de Rocío y respondió a través de Twitter: “Cínico es falsear un chat, para hacer circo en las redes. No tiene otra forma de buscar fama que metiendo las nenas en el medio, yo no me meto en asuntos ajenos y es la última vez que contesto algo que hablan sin saber. Fíjense quien cada tanto necesita de este circo”, señaló Martu muy picante.

En una reciente entrevista, Rocío aclaró que a Martina le había pedido expresamente no subir fotos de las nenas a sus redes, y menos con fines publicitarios. Según ella, la respuesta que recibió fueron ataques e insultos por parte de la joven, e incluso el propio padre la las niñas. “Jamás le importó el bienestar de las bebés. No voy a permitir que ahora haga canjes o limpie su imagen mostrándolas”, zanjó Moreno.

Cómo cambió la vida de Rocío Moreno después de separarse de Paulo Londra

Tras su ruptura, Paulo Londra y Rocío Moreno firmaron en 2022 un acuerdo en el que se definió una cuota alimentaria por las dos hijas que tienen en común -Isabella, de 2 años, y Francesca, de pocos meses- y una “compensación económica” para la joven. Meses después del cese de la disputa legal, la chica compartió imágenes de cómo se mudó a su nueva casa.

En sus redes sociales, Rocío mostró parte de la alegría que tuvo al mudarse a la propiedad que pudo comprar tras el acuerdo económico al que arribó con su expareja.

A través de un video que subió a su Instagram, la mamá de las hijas de Londra se mostró por aquellos días muy feliz de su nueva vida.

“Gracias a mi familia que me acompañó y me supo guiar. Gracias mami por ponerte el caso al hombro y luchar junto a mí por el bien de mis nenas. Gracias a mis amigos por levantarme cada vez que me encontraron agotada y muy triste”, comentó en la publicación de sus redes.