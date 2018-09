Para Daniel, quien se crió desde la escuela con la acuarela, sostiene que "hay que dejarla ser", es decir, que no vale como si fuera un esposo al que se lo tiene que reprimir. Si se cumple esta premisa, una de las técnicas más tradicionales de la pintura y el arte visual permitirá infinitas posibilidades. Es por ello que el ilustrador cordobés -que con el tiempo se ganó el apodo de "Pito" Campos- recorre geografías enteras para divulgar y poner en valor el arte de la acuarela. Ya una vez lo hizo el año pasado enseñando paisajes urbanos y naturales, ahora vendrá a la provincia nuevamente para compartir sus conocimientos y aplicarlos en la caricatura, el retrato y la ilustración gráfica. Para el domingo 23 (de 18 a 21) y lunes 24 (de 10 a 13 y de 15 a 18) de septiembre, invitado por la Asociación Mutual de la UNSJ (San Luis 137 oeste), dará unas jornadas y workshop para el público en general y aficionados a la pintura y el dibujo. Además, participará en el Encuentro Internacional de Pintores Paisajistas (del 21 al 23 de este mes) y rondará por los circuitos de Ullum y Zonda para retratar escenarios naturales y turísticos de San Juan.

Gracias a la gestión y amistad que mantiene con la artista plástica sanjuanina Sonia Parisí, Campos visitará estas latitudes con el propósito de darle el lugar que se merece nada más y nada menos que a la técnica de la acuarela. Al trabajar con esta forma de expresión y comunicación, "no es por una lucha para sostener la técnica ante el avance de lo digital, sino que lo mío es una elección artística, desde el primer momento y que atraviesa toda mi obra", argumentó el artista a DIARIO DE CUYO.

Ante el uso cada vez más generalizado de la tableta o el lápiz digital en el campo de la ilustración profesional, no se siente un "bicho raro" ante sus colegas: "Pienso que se pone ahora más que nunca en valor un original, es lindo trabajar en sus errores, los detalles del proceso, la experiencia que vivo desde la idea, el boceto, los trazos y el acabado final, es único. Es cierto, estamos siempre expuestos, trato que mis dibujos siempre tengan un mensaje, que refleje una carga de lo que pienso, pero pasa que después es reinterpretada, y me gusta que pase, es el cierre de la obra al ponerlo a consideración del lector". Lejos de sentirse como un docente, no se autorreferencia como caricaturista porque "respeto a mis colegas, hace un año y medio vengo estudiándolo, saco algunas cosas buenas, otras regulares, pero es importante entender que hay que estar en el tablero muchas horas, arruinando papel, probando hasta que logre dar con una cara. Es un aprendizaje interminable". Entre otras cuestiones, sostiene Campos que la acuarela es una de las artes pictóricas más relegadas ante el óleo y el acrílico, pero además, que el uso de espacio que puede desempeñarse en los medios gráficos permite mucha experimentación, sin embargo, es consciente del retroceso del diario en papel: "La tendencia es que todo está virando a las redes digitales y a lo inmediato. Les pasa a los fotógrafos en su campo de acción, pero creo que tenemos todavía mucho plazo por trabajar mientras los diarios papel sigan estando vivos. Soy un militante de la acuarela, porque trato de hacer acciones para ponerla en valor y quiero que más gente sepa de qué se trata. Es un lindo medio que seduce mucho. El asunto es conocer".