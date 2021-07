Con tan sólo 21 años, Elián Valenzuela -o mejor conocido como L-Gante- se encuentra de gira con música. Así es que viajó a México y tras las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, quedó varado en el país azteca y no puede regresar a la Argentina. En diálogo con Luis Novaresio, en el ciclo televisivo Debo Decir, el músico contó cómo enfrenta esta situación.

"Estoy en la ciudad de Guadalajara, alojado en el Hotel Paris Hilton. Esperando que pueda volver…Se me canceló el vuelo. Del 12 lo pasaron para el 19. Estoy con calma porque tengo la agenda un poco ocupada así que no me hago drama por ahora", comenzó diciendo.

Acto seguido, se lamentó por un gran momento que podría perderse junto a su pareja si no retorna al país a tiempo. "Yo tenía pensado volver a mi casa. Tenía que hacer el baby shower de mi hijo…Espero que nazca un poquito más tarde así llego", manifestó y agregó: "Cuando me dijeron que se cancelaron los vuelos, dije 'qué hago', pero la piloteamos".

Además, durante la entrevista que le realizaron en América TV remarcó que no opina sobre temas políticos ya que no le interesa inclinarse por ninguna agrupación. "Yo no aporto mi lado político. Uno porque no entiendo mucho y dos, porque no quiero que me tiren la contra", señaló al aire.

Sus dichos se dan luego de que fuera nombrado en un discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández e incluso, sus canciones fueran analizadas en profundidad por el periodista político Eduardo Feinmann.