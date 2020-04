“Este distanciamiento tiene que ver con nosotros. Estábamos desencontrados”, dijo Laurita Fernández este miércoles tras confirmar la separación de Nicolás Cabré. La bailarina indicó que la pareja aprovechó la distancia obligatoria que tienen por la cuarentena para tomar tomar la decisión y pensar en lo que quieren.

“Tenemos mucho amor, pero también tenemos mucho amor propio los dos. Cada uno sabe lo que quiere. Y cuando hay cosas que no coinciden, y tenemos distintas maneras de encarar las cosas, aprovechamos la distancia obligatoria para ver qué pasa. Veremos cómo está cada uno y si tenemos ganas de seguir acompañándonos o que cada uno siga por su lado”, dijo en Los Ángeles de la Mañana, y detalló que la ruptura fue por videollamada. “No quedaba otra manera”.

Más tarde, luego de las declaraciones de la bailarina en el ciclo de El Trece, el periodista Guido Záffora mostró en Intrusos un supuesto chat de una conversación del 12 de marzo, cuando Laurita estaba de vacaciones en NYC con un amigo y el actor, en Buenos Aires. En ese momento habían surgido los rumores de crisis, pero ella se encargó de desmentirlo desde Estados Unidos.

Según la captura que mostraron en el ciclo que conduce Jorge Rial por América, Laurita responde después de recibir un mensaje de voz de Cabré. “Me pone mal que empieces a revolver mierda”, escribió la bailarina.

Otra vez, el actor contestó con un audio, esta vez de 50 segundos. Y luego escribió: “Ya me cansé de ser el mal de tu vida. El que no te permite disfrutar”. Sin embargo –siempre según la captura que se mostró– Laurita se limitó a asegurar que no se escuchaba el audio que había recibido.

Con respecto a dicho viaje, la bailarina había manifestado que fue “revelador”. “Me volví a conectar con cosas que me di cuenta que me apasionan y que, sin querer, estaba dejando de lado. No por culpa de Nico, pero eso no estaba bueno".

En la entrevista de la mañana, Laurita había asegurado que sigue teniendo diálogo con Cabré, así como también extraña a Rufina, la hija del actor y la China Suárez. Con respecto a su crisis, indicó: "Dijimos que antes de empezar a discutir lo mejor era tomar una distancia. Quizás si hubiésemos seguido, hubiésemos empezado a discutir. Y esas cosas desgastan la relación”.

Si bien no pudo definir “un motivo” por el cual decidieron separarse, planteó sus dudas sobre si afectó la convivencia del verano en Mar del Plata, en donde, además, compartían escenario en la obra teatral Despedida de Soltero. “Quizás si no hubiésemos pasado tanto tiempo juntos no nos separábamos. O por ahí no. Quizás tiene que ver con la personalidad de cada uno. Estar tanto tiempos juntos en el verano tiene sus cosas. Sobre el final de la temporada ya teníamos más diferencias en cosas que no estábamos de acuerdo”, consideró.

“Cada uno sabe muy bien lo que quiere y lo que hace bien. Y cuando eso pasa, es mejor tomar una distancia”, siguió, e hizo hincapié en que todavía “hay mucho amor” entre ellos. “Para mí era una relación súper importante y no me arrepiento de lo que dije, lo que sentí y lo que siento”.

La conductora explicó que le costó tomar la decisión durante la cuarentena, en especial al no tener en quién apoyarse, más que a través de un teléfono: “Hubo días que estaba arriba y otros que no tenía ganas, que estaba triste y también me lo permití. Esto es muy duro para todos”.

Por último, contó que llora “mucho”: “En otro momento hubiese hecho mil cosas para no pensar, pero me estoy entregando a lo que me pasa y eso también está bueno”.