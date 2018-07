Tiene apenas 23 años, es licenciado en Psicología y sus historias son consumidas ávidamente en la plataforma gratuita Wattpad. El éxito de Bad boys, una saga juvenil que habla de dos grupos antagónicos, que cosechó más de un millón de reproducciones en el primer año, hizo que fuera un candidato potable para publicar en el formato tradicional y fue Planeta quien apostó por él, publicando su historia en tres libros, con 8.500 ejemplares en la calle.



"Hace tres años empecé cargando otra novela, que no tuvo tanta repercusión, aunque fue un número bastante alto, arriba de los 400 mil, cuando hice el contrato con Planeta se decide darle un título a toda la saga que es #Malos y el primer libro es "De qué lado estás? #Malos ya tiene 20 millones de visitas en tres años', cuenta a DIARIO DE CUYO el joven que acaba de firmar un segundo contrato con la editorial multinacional para publicar el año que viene dos libros más contando una nueva historia.



Es una suerte de submundo de la literatura habitado principalmente por jóvenes. En Wattpad conviven géneros, historias y formatos donde se escribe y lee con libertad absoluta. Un lugar donde el lector manda. "Ahora Wattpad está en el foco de las editoriales y empresas multimedia, cuando una novela anda bien, está arriba del millón de lecturas, se espera que pase algo' comenta el chico egresado de la Universidad Católica.



"Los tres libros primeros acumulan un millón de comentarios. Los lectores fueron mis primeros editores, son los primeros en señalarte tal o cual cosa, o te recuerdan algo, o dan sus teorías. La opinión de los lectores es fundamental, porque es una lectura crítica. Se tiene el concepto que los chicos no tiene juicio crítico muy formado y nada que ver. Esta saga es de 12 a 18' aseguró el autor.



Luis era un niño cuando por propio interés se asoció a la Biblioteca Popular Alfonsina Storni, en Rawson, cerquita de su casa familiar. Después, siguió por todo libro que pudieron prestarle y se dejó cautivar por las sagas de fantasía. "Siempre fui seguidor de las sagas, cuando empezó Harry Potter y Crepúsculo también. Me fueron formando como lector'. Fue justamente una reversión de Crepúsculo (usó ángeles en vez de vampiros) lo que lo llevó a los 16 años a ser elegido en un concurso literario en la Facultad de Filosofía.



"Planeta es una de las pocas editoriales multinacionales que hay . Me costó mucho caer. Es algo enorme. Lo vivo como puedo. Me demanda viajar, actividad en las redes y constante estudio de mercado' dijo Ávila que destacó que cuando él cerró contrato, hasta el momento había una sola escritora de la plataforma que había logrado editar un libro por una editorial. "En Argentina ahora somos 4 o 5 de Wattpad los que publicamos. Yo voy rastreando las redes muy al detalle, veo quiénes son, de qué manera van surgiendo, porque en algún momento termino trabajando con ellos. Mesas, eventos, debates, siempre me tocó trabajar con algunos de ellos' comentó Luis.



Desde agosto del año pasado, cuando se editó su tercer libro, comenzó a trabajar en nuevas ideas. "Estuve haciendo pruebas piloto en Wattpad, el número de lectores me sirve para saber si lo que escribo tiene atractivo para ellos; un libro si no se lee, aunque sea buenísimo, puede enterrar mi carrera como autor. La inversión para un libro es muy grande y el fracaso en ventas de un título, cuando uno no es un autor consagrado, puede pausar todo', dice Luis, mostrando su análisis del mercado y cómo trabaja también como su propio representante.



"Fue muy vertiginoso. A principio de este año empece a colgar un tecno-thriller, un género híbrido y actual, viene del mundo de las series. Historias de suspenso donde el condimento lo da la tecnología. Mi historia nueva tiene que ver con la cacería a un hacker en el mundo de la industria audiovisual. Una chica es contratada para cazarlo, que está causando una guerra mundial informática. En el trayecto queda condicionada por su trabajo y porque se enamora de su jefe. La gente se enganchó, así que deseché otras ideas. Estuve un año para llegar al millón de lecturas con #Malos, ésta, Los juegos del jefe, en tres meses hizo tres millones'.



Mientras #Malos sigue sumando lectores a través de Internet, -llegando a la increíble cifra de 20 millones hasta el momento-; la saga en papel tiene cuatro ediciones y se estudia la adaptación al cine de la historia; Luis Ávila sigue sumando al entramado de su primera novela para adultos, frase a frase; buscando mantener su lugar, admirando sus millones... de lectores, de momento.