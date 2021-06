Sorpresivamente para muchos, uno de los tanques fuertes que había estrenado la factoría Disney la semana pasada, llegará a la provincia: se trata de la película Cruella, que en su reapertura -mañana lunes- Play Cinema pondrá en pantalla, esta vez en un horario restringido. Serán tres funciones a las 15.30; a las 16.30 y a las 17.45, en formato 2D y en idioma castellano. A este film se sumará otra importante película que antes de las actuales restricciones sanitarias, tuvo que suspender su estreno. Se trata de Ruega por nosotros y que estará disponible todos los días a las 16.40 y a las 18.20, también en 2D castellano. Además, está preparado otro esperado estreno para el próximo jueves de El Conjuro 3. Hasta tanto no hayan nuevas medidas que impidan el funcionamiento de las salas de cine comerciales, el regreso de esta pantalla que cuenta Patio Alvear está confirmada por el propio vocero y gerente de la empresa, Gustavo Vargas. Si bien los horarios no son los más comunes y habituales para el público cinéfilo -el momento promedio es más nocturno- Vargas argumentó que más allá de una necesidad laboral o económica, la reapertura del cine también busca en seguir sosteniendo un servicio cultural: "No queremos que los sanjuaninos se pierdan los títulos. Hubo ya muchos títulos que se estrenaron en otras partes del país, pero todavía no llegaron a la provincia porque no estábamos operativos. El caso de Cruella es el ejemplo más claro. Ahora, podrá verse con tres funciones diarias. La gente se merece disfrutar del cine", dijo el programador de Play Cinema.



A pesar de lo caótico y dificultoso que es restablecer la actividad de este rubro a pleno, la situación no es tan negativa respecto al año pasado. Según el programador, "Estados Unidos sigue produciendo y estrenando películas. Tenemos muchos estrenos todavía que faltan por pasar. Las distribuidoras están dispuestas, pero depende de la cantidad de pantallas necesarias habilitadas en el país para que las películas circulen. Las únicas empresas que estrenan con tanques fuertes para este año son Warner y Disney, pese a todo esto".



Por parte de Cinemacenter, DIARIO DE CUYO consultó a la gerencia operativa nacional de la cadena de cines si estaban en condiciones de abrir la sucursal de Híper Libertad. La responsable Gabriela Zamora, comunicó que hasta que no se publique el decreto con nuevas medidas sanitarias que permita el funcionamiento libre de las salas cinematográficas, la sede local no abrirá sus puertas: 'Con el decreto decidimos, pero sin dudas, (abrir) el lunes es imposible. Si se permitiera la actividad, incluyendo obviamente los fines de semana y las funciones nocturnas, sí abriríamos', respondió por escrito la representante.



De todas formas, lo seguro es que una de las tres pantallas de la provincia estará abierta a partir del lunes de la mano de Cruella, dirigido por Craig Gillespie, con Emma Stone en el rol protagónico. En esta remake explora el origen de la villana más elegante y despiadada del mundo de Disney. Ambientada en el Londres de los años '70, en plena revolución del punk rock, la película muestra a una joven estafadora llamada Estrella, así como la serie de acontecimientos que la llevan a asumir su lado malvado y a convertirse en la estridente y vengativa Cruella.