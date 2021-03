Ya un clásico del rubro que, con epicentro en San Juan, comenzó con el Circo del Oeste y celebró su primera década de vida en 2019 (por la pandemia, el año pasado no pudo realizarse), desde el viernes 2 hasta el domingo 4 de abril las artes circenses volverán a brillar de la mano del "San Juglar", encuentro que en su 11ma edición incluirá talleres, charlas y espectáculos a cargo de artistas locales y foráneos, esta vez sin el tradicional "acampe". Como para entrar en clima, el jueves próximo habrá un espectáculo para el público en Mamadera, a modo de previa; pero no será el único ya que el domingo de cierre los artistas realizarán otra varieté en el Parque de Rivadavia (ver aparte). Si bien se habían anunciado otro shows en las redes sociales, desde la organización aclararon que están a confirmar por cuestiones de protocolo y también explicaron que, por el mismo motivo, las dimensiones del encuentro serán ostensiblemente menores que años anteriores. Sin embargo, desde el flamante colectivo que nuclea a los artistas de circo sanjuaninos -diez de sus 32 integrantes son los organizadores del San Juglar 2021- manifestaron que aceptaron las modificaciones impuestas en pos de no perder otro año. "Tuvimos que cambiar bastante la forma del encuentro, que siempre era en campings y con acampes, donde todas las personas tomaban talleres durante el día y tenían funciones en las noches; pero somos concientes de la situación sanitaria. Decidimos priorizar la realización del evento, así sea pequeño o de forma diferente a la que siempre lo hemos hecho. Como sea, pero hacerlo", comentó a DIARIO DE CUYO Pilar Flores, quien a modo de ejemplo citó que en la última edición reunieron a unos 400 participantes, mientras que ahora esperan alrededor de 100.



En cuanto a los talleres y charlas para los interesados en aprender y perfeccionarse, tendrán lugar en el ex Ferrourbanísitico, "un espacio prestado al colectivo Circo de San Juan gracias al programa Espacios Compartidos, del Ministerio de Turismo y Cultura", precisó Flores. Allí se practicarán disciplinas de lo más variadas, desde diábolo, clavas y parada de manos, hasta cuerpo payaso, acrodúo, troupe y tela; pasando por contorsión, trapecio fijo, palo chino, contact juggling, cuerda lisa, cable tenso, monociclo y zancos, entre varias otras. Entre los profes, figuras conocidas en el ambiente que llegarán a compartir su experiencia, están Agustín Soler (Buenos Aires) con su taller de clawn, Grisel Salgado (Buenos Aires) en un taller de tela, Compañía Piuke (Buenos Aires) con su taller de acrobacia en dúo y troupe; y Compañía Sin Fin (Mendoza) con el taller de clavas, teatro físico y contact.



"Primordialmente deseamos que el encuentro se disfrute; que aunque tenga un formato diferente, la gente lo pueda recibir bien, que se pueda generar un intercambio interesante entre artistas y talleristas; y que todos los que asistan puedan aprender algo, se puedan llevar algo y puedan conocer a otras personas que se dedican a lo mismo y generar lazos", se explayó Pilar en cuanto a las expectativas para este año. "Y con las varietés, poder llegar a personas nuevas, que nunca han ido al circo o que no suelen consumir circo; y que esto ayude a potenciar la cultura de la provincia en general; y en particular de las artes circenses", concluyó.



EL DATO