La próxima semana, las artes circenses volverán al centro de la escena local. Será desde el jueves 24 al domingo 27, cuando se llevará a cabo el 12mo San Juglar, un encuentro nacional e internacional que ya es un clásico de San Juan, donde artistas novatos y experimentados, junto a instructores de distintas disciplinas, dedicarán cuatro días a explorar, experimentar y profundizar conocimientos sobre números tradicionales y modernos que maravillan al público. Trompo, tela, hula hop, manipulación de sombreros, zancos, acrobacia de piso, cuerda indiana, diábolo, máscaras balinesas, swing y antispin, contorsión, trapecio, parada de mano, caída al vacío, malabares con los pies, monociclo flatland, rueda cyr, contac, vara, portes acrobáticos, clown en movimiento y cuerda floja son algunas de las más de 30 disciplinas que se impartirán a puro color y movimiento; además de charlas y conversatorios. El camping de Rivadavia será el escenario donde los artistas harán no sólo sus prácticas, sino también sus funciones diarias (internas) y el ya tradicional acampe que el año pasado -cuando tuvo lugar en el Ferrourbanístico la 11ma edición, acotada por la pandemia- no pudo concretarse por protocolo covid (en el 2020 no se llevó a cabo el encuentro). Pero además, y como también es habitual, habrá broche de oro: una gran función para todo público el último día, "el varieté final", a las 18 hs en lugar aún a confirmar y con entrada a la gorra.



Las comunas de Rivadavia y Capital, el ministerio de Turismo y Cultura, las direcciones de Ambiente, Desarrollo Humano y Juventud están colaborando en esta revancha circense, que tira la carpa por la ventana dispuesta a recuperar el brillo prepandemia. Y en ese camino, junto a los organizadores -la comitiva de San Juglar y el colectivo de circo, que tiene la escuelita en el Ferrourbanístico- están diagramando a la par una serie de funciones previas a la gorra, como la que tuvo lugar el fin de semana pasado en El Globito y la que habrá el domingo 20 de marzo a las 20.30 hs, en el Parque de Rivadavia.



"Es un logro enorme porque después de todo lo que pasó con la pandemia, que todo vaya en marcha y que nos estén ayudando tanto... la verdad que es increíble. Volvimos con todo, así que estamos súper felices y agradecidos", comentó a DIARIO DE CUYO Poli Jofré, una de las integrantes de la organización, quien destacó que año a año van sumando adeptos; y en lo que va de este ya han registrado una importante cantidad de inscripciones. "Sí, está creciendo el circo en San Juan, poco a poco pero crece", sostuvo.