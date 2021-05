La noche del miércoles se vivió un tenso momento en televisión. Mientras Ángela Lerena y Diego Ramos debatían en TV Nostra (América) sobre el contenido los videos que comparten en redes José María Listorti y su esposa, de a poco la charla empezó a subir de tono y desembocó en una fuerte discusión en la que el actor le hizo un reclamo a su compañera.

Todo comenzó cuando en el programa analizaban los sketchs del humorista y su mujer y Lerena pidió reflexionar sobre los estereotipos que se representan porque hay gente que puede sentirse dolida. Al escucharla, Ramos la cruzó: “Me parece que te ponés en Maestra Siruela, perdoná que te lo diga”.

Lejos de molestarle, la panelista reconoció: “Puede ser, es lo que dije la otra vez, las exageradas son las que transforman”. Pero, sin dejar el tema ahí, de a poco el debate fue escalando y el actor sacó los trapitos al sol y expuso una charla que hubo entre ellos días atrás donde no la dejó para nada bien parada: “Vos la otra vez me dijiste ‘qué lindo sos, qué desperdicio’ y te dije que no me gustaban esos chistes, me molestó”.

Ante esto, Ángela hizo un meaculpa y se defendió: “Te lo dije en chiste y me dijiste que no te gustaba. Me hago cargo ahora, tenías razón, no está bueno si hice eso. No te lo dije en un mal sentido Me quedé reflexionando y aprendí, no está bueno el estereotipo de pensar ‘el gay es un desperdicio porque no me va a dar bola’. El gay tiene todo su derecho a hacer lo que él quiera aunque a mí me moleste no poder gustarle nunca. ¿Cuál es el problema de pedirle a las personas machistas que aprendan un poco?”.

Sin embargo, Ramos remarcó que le había molestado lo ocurrido y que en su momento su colega no se había hecho cargo de la situación. Reconociendo que estuvo mal, la periodista argumentó: “Yo también soy una machista en recuperación porque crecí en esa cultura”.

Los videos de José María Listorti y su esposa que generaron revuelo

Durante el último tiempo, José María Listorti y su esposa Mónica González incursionaron en la red social Kwai, plataforma similar a TikTok, con una serie de videos caseros donde recrean situaciones cotidianas. Si bien muchos de sus seguidores los felicitan porque se divierten con el material, también están quienes los cuestionan.

En una de las filmaciones, por ejemplo, el humorista aparece preparándose un jugo y, cada vez que su esposa se le acerca a contarle temas vinculados a lo que ocurre con las clases de sus hijos, enciende la licuadora y hace tanto ruido que tapa la voz de la mujer. “La solución a tus problemas”, escribió el conductor de Hay que ver (El Nueve) para describir el material que replicó en Instagram.

Una de las que criticó al matrimonio fue Julieta Díaz, que al ver el video comentó en las redes: “Mal gusto. Nada de sensibilidad. Nada de escucha. Y antiguo. De humor nada. Mal gusto y viejo”. Asimismo, le dejó un mensaje directo a Mónica: “Hermana acá estamos si necesitás una oreja para reflexionar”.

Mónica recogió el guante y salió a responderle a la actriz: “Es humor. Es ficción. ¿Acaso a tu personaje en la película El fútbol o yo, con Adrián Suar, no les pasaba lo mismo? Había escenas en la que él no te escuchaba mirando fútbol. La película me pareció graciosísima y jamás se me hubiera ocurrido hacer el análisis que están haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hacían en la peli con lo que hicimos nosotros? Lo nuestro también es ficción y un pase de comedia”.