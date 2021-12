El crimen de Lucio Dupuy, el nene de cinco años que falleció luego de que su mamá, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, le dieran una golpiza, sigue conmocionando a todos. También, al colectivo feminista Actrices Argentinas.

EL FUERTE COMUNICADO DE ACTRICES ARGENTINAS POR EL CRIMEN DE LUCIO DUPUY

"El crimen aberrante de Lucio pone nuevamente sobre la mesa las fallas del Estado. ¿Por qué no escucharon a la vecina? ¿Por qué no se activan protocolos para proteger las infancias? ¿Por qué la Justicia no protege los derechos de les niñes? ¿Por qué el Estado no previene estos crímenes cuando hay alertas?", así las actrices comenzaron su fuerte descargo que compartieron vía Instagram.

Sin embargo, no se refirieron únicamente a Lucio, sino que rememoraron otros casos similares que según ellas podrían haberse evitado.

"Lucio, Rocío, Sofía y Naiara son algunos de los nombre de les niñes asesinades en manos de sus madres o padres. Es hora de que la Justicia y el Estado protejan a les niñes y adolescentes. Infancias libres de violencia y abuso. Justicia por Lucio", cerraron, contundentes.

