Cada noche más adeptos suma el ciclo Los 8 escalones de los 3 millones, conducido por Guido Kazcka, en el que los participantes deben demostrar todo su conocimiento, amén de algo de suerte en otros instantes, para poder determinar si las afirmaciones brindadas son verdaderas o falsas, o incluso develar el nombre de algún músico, entre otro desafíos.

Así las cosas, desde las más impactantes historias de vida, hasta vestuarios que se destacan e incluso algunos que portan distintos tipos de amuletos con la espera de recibir una ayuda divina, de todo puede pasar frente a la pantalla de El Trece, donde incluso desde su casa también participan los espectadores, ya no por el premio, claro, sino por demostrar cuánto conocimiento hay de cultura general en el hogar, además de ilusionarse con qué se haría con el dinero en caso de alzarse con el premio.

En la emisión del pasado lunes se vivió un momento impactante cuando Luciano resultó ganador de la jornada luego de contestar a qué destino volaría el avión de Aerolíneas Argentinas que recibiera la falsa amenaza de bomba por parte de una azafata. Tras jugársela por la opción D, “Miami”, el conductor del ciclo confirmó que él resultaba nuevo dueño de 3 millones de pesos por sumar más respuestas positivas que su oponente.

Así las cosas, en medio de una lluvia de papelitos y el aplauso generalizado hizo su ingreso su mujer, quien de inmediato se acercó a abrazarlo y besarlo en medio de un mar de lágrimas. Respecto de qué destino se le daría al premio, el psicólogo que trabaja con menores había aclarado durante el juego que lo utilizaría para comprar un terreno para la Fundación Abrazo de Gol, y que tenga su espacio propio. Tras ello llegaría el saludo a cada uno de os jurados, desde el invitado Nacho Otero hasta Santiago do Rego, Nicole Neumann, Enrique Macaya Márquez y Carmen Barbieri.

Mientras el conductor del ciclo continuaba saludando a todos, le hizo al participante la pregunta de rigor, si estaba dispuesto a presentarse el siguiente programa, con la opción de alzarse ya con seis millones de pesos, a lo que contestó de manera afirmativa. Y mientras Guido le daba un cierre al ciclo y se despedía del público, Luciano se acercó a una de las participantes y comenzó a hablarle al oído. De inmediato su rostro se transformó y comenzó a llorar.

Fue en ese instante en que Guido, todavía en medio del bullicio reinante se acercó a Cecilia para ver que había ocurrido y cómo se encontraba. Entre lágrimas y visiblemente emocionada, la mujer aseguró: “Luciano me dijo que me iba a ayudar con el piso de mi casa”, mientras no paraba de reír y de llorar a la vez. “Ah, nos habíamos asustado todos”, reveló el conductor al enterarse de lo ocurrido.

En la misma jornada, otro hecho había llamado la atención, y fue la historia de vida de una de las participantes, Dalila, quien al presentarla, Guido detalló: ““Es bailarina de alto rendimiento, vive en Villa Pueyrredón junto al perro, Lancelot”, mientras la concursante en completo silencio sólo atinaba a mirarlo y asentir con la cabeza en cada uno de los detalles sobre su vida. Y el conductor continuó: “Se separó en octubre de 2019 y después fue aun casamiento ¿y agarró el ramo? ¿qué pasó?”, consultó, dando pie para que la propia protagonista de la historia brinde los detalles.

“Agarré el ramo y me casé conmigo misma”, comenzó explicando la concursante. Ante el silencio del estudio que seguía atento cada una de sus palabras. “Me compré el anillo de Lady Di, bajé 40 kilos, me hice las tetas, me hice la nariz, y me hice 60 tatuajes”, continuó detallando todos los cambios que ocurrieron en su vida. “¿Todo eso por agarrar el ramo?”, consultó Guido, que se mostraba absorto ante tanto detalle. “Por casarme a mí misma y abrazar el amor propio”, explicó ella, ante la mirada de las jurados Carmen Barbieri y Nicole Neumann, quienes acompañaban el relato con una media sonrisa.