Elton John está devastado por la muerte de su "amado amigo" George Michael. "Estoy en estado de shock", escribió el músico al enterarse del inesperado fallecimiento del compositor y cantante británico de 53 años.

Michael murió este domingo en su casa en Inglaterra, lo confirmó su publicista en un comunicado. "Con gran tristeza tengo que confirmar que nuestro querido hijo, hermano y amigo George falleció pacíficamente en su residencia durante el período navideño", indicó el agente de prensa.

Elton John, que colaboró con George Michael en el éxito de 1992, "Don't Let the Sun Go Down on Me", publicó un tributo a su colega en su perfil de Instagram.

"Estoy en estado de shock. He perdido a un amigo amado, el alma más bondadosa y generosa… un artista brillante. Mi corazón está con su familia y con todos sus fans", escribió el cantante junto a una imagen de ambos.