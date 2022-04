Días atrás se hizo viral el video de una niña de 5 años angustiada por el bullying que sufre desde que empezó el jardín de infantes. El clip que grabó la tía de Agustina fue compartido en Facebook más de 100.000 veces, y muchos usuarios expresaron su tristeza e indignación por el hostigamiento que padece en la escuela. En las últimas horas Lali Espósito quiso hacerle llegar una invitación a la nena mendocina, además de envíarle un cariñoso mensaje.

Luego de que Verónica y Juan Carlos -los padres de la niña- le brindaran una entrevista, la cantante se comunicó con Infobae a través de las redes sociales para pedir el contacto de la madre de Agustina. Así le hizo llegar el video que grabó especialmente para ella, y sobre el final la sorprendió con una propuesta para conocerla en persona.

“Agustina, yo soy Lali, no sé si me conocés, pero yo sí a vos. Me encantaría ser tu amiga. Quiero decirte que sos muy especial, sos una reina total, me enteré que sos hermosa, que te gusta bailar, pintar y hacer de todo”, le dijo la artista mientras miraba a cámara. “Me dijo tu mamá que sos lo más, quiero decirte que hay que estar contentos, que no hay que llorar porque uno siempre tiene que amarse, uno tiene mucha gente que lo quiere, mirá la mamá que tenés”, expresó.

“Quiero decirte que te quiero, que te mando un beso, que te mando mucha energía, que la pases bien, que te pongas música y que bailes”, agregó, además de aclararle que tiene muchas ganas de visitar la provincia de Mendoza, y que cuando viaje quisiera visitarla. Recientemente la actriz agotó las entradas de las dos funciones que dará en el mítico Luna Park, el 23 y 24 de junio, y la que agregó en el Movistar Arena para el 27 de agosto. En este sentido, sorprendió a la niña con una propuesta: “Te quería invitar a vos y a tu mamá si es que podés a uno de los shows que voy a hacer en Buenos Aires”.

“Para que vengas a pasarla bomba como te merecés, no sé si podrán venir, pero a mí me encantaría”, cerró. Cabe recordar que el jueves 11 de abril fue Mariela Paz, la tía de la nena, quien publicó en su cuenta de Facebook el video donde registró la tristeza de Agustina por los crueles apodos que le ponían en la escuela. “¡Mi Dios! ¿Qué está pasando? No lo quería hacer público, pero basta. Ella es mi sobrina y recibe bullying todos los días en la escuela. ¡Tan sólo tiene 5 añitos! ¡Basta de bullying! Los niños también sufren. Pónganse todos en el lugar del otro”, cuestionó en la red social.