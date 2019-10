Noelia y Bettina Ferriols publicaron en su Instagram viejas fotografías junto con su madre, Beatriz Salomón, durante el 9 de octubre, el día que hubiese cumplido 66 años, y le dedicaron sentidos mensajes con los que expresaron la nostalgia y el dolor que sienten por no tenerla más a su lado.

En el epígrafe de una imagen en donde se la ve sonriendo en sus años de infancia al lado de su mamá, Noe le agradeció a la actriz fallecida en junio de este año por todo lo que vivieron juntas. “¡Feliz cumple! Simplemente, gracias por todo, por haber sido una excelente madre y compartir momentos inolvidables”, inició su texto.

“Cada recuerdo que tengo nuestro lo llevo siempre conmigo. Siempre vas a estar conmigo y yo con vos porque cuando te fuiste, te llevaste una parte de mí. Siempre vamos a estar juntas las tres. A veces es difícil creer que ya no estás y nos duele, pero sé que ya no sufrís. Te amo y extraño mucho. Siempre voy a ser tu indiecita”, aseguró Noe.

Por su parte, Bettina eligió una fotografía de ella de bebé en la que está siendo alzada por Beatriz, y escribió que a pesar del dolor sabe que su madre pudo dejar de sufrir luego de tantos años.

“Pensar que ya no estás es muy difícil para todos. Extrañamos todo de vos pero sabemos que en el lugar en el que estés ya no sufrís y estás en paz. Te extrañamos y siempre me voy acordar de todos los momentos que pasamos juntas como madre e hija. Después de todo vos sos mi luz y cielo azul, como vos me decías”, indicó Betty, que cerró su mensaje con el correspondiente saludo de feliz cumpleaños para su mamá.

Tras su fallecimiento, se conoció que Salomón dejó un video con instrucciones a su abogada, Ana Rosenfeld, y que expresó su deseo de que sus dos hijas sean cuidadas por Blanca, la empleada doméstica que trabaja en su casa. No obstante, su papá, Alberto Ferriols, también las cuida y se encarga del bienestar de ellas, y juntos han protagonizado varias postales en sus redes sociales.

