Nació en Villa Dolores, una localidad del Valle de Traslasierra, desde ese terruño y con una crianza en la música popular argentina, "El José" como cariñosamente lo apodan, rápidamente fue internándose en la bohemia artística local por diferentes escenarios y rincones donde lo inviten a tocar. En 2008 graba su primer álbum "Pintura de pago chico" y dos años después pega un gran salto al ser premiado como "Revelación" en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Ese hit, "La transerrana", una cueca cuyana en honor a sus vínculos regionales con artistas de este lado del oeste, fue el que le dio una notoriedad y la invitación de numerosos guitarreros puntanos, sanjuaninos y mendocinos. Así fue armándose una reputación el joven José Luis Aguirre que ahora vuelve a San Juan después de mucho tiempo y ovacionado por multitudes en la última edición de Cosquín, que logró el título de "Consagración" del festival mayor y como "Artista destacado" (por el voto de 250 periodistas del país). El próximo viernes 22 de marzo, en Sala IOPPS, el trovador ofrecerá lo mejor de su repertorio de canciones. En diálogo con DIARIO DE CUYO, José manifestó su gratitud para varios amistades que atesora en la provincia, por mencionar a Ernesto Villavicencio y Abelino Cantos, entre otros colegas. "Hace años que no voy y tengo muchas ganas de verlos. Iré con un espectáculo íntimo en un espacio hermoso que los cobijará a todos", mencionó el músico que en su cancionero se anima a tocar tonadas, cuecas y gatos: "la cultura nos enamora y para mí es un desafío tocar en San Juan". Respecto a la consagración dijo "es un mimo no a mi persona sino a la labor y a la lucha del artista. Es un premio colectivo, porque me acompaña mucha gente en este camino y es un premio a la música independiente, lo vivo con tranquilidad y con responsabilidad", señaló Aguirre. Pero su voz y su instrumento, no sólo está para entretener, también para concientizar y para representar a los que no tienen voz: "Me pongo a cantarles frente a muchas familias, como en ATE, donde despiden a más de 800 trabajadores por el gobierno. Canto por las personas que le desaparecieron un hijo o no encuentra a sus nietos. Por el que va al almacén y no puede comprar la comida. Me pongo en esta vereda para molestar, porque encima, el Poder te dice que no digas nada, que hay que aceptar las cosas como son", expresó el cordobés. "Sería más fácil para no opinar, porque así se me abrirían más puertas en los festivales. Pero la realidad, está ahí en la calle, no en lo que dicen en las pantallas", manifestó el trovador. Por último, sostuvo que, en los avatares del cantor popular: "tiene sus cosas lindas, pero también las cosas son difíciles de llevar. Se sufre por lo que uno dice y la cara la pone uno, que estamos expuestos a las amenazas, a la falta de trabajo. Pero banco al arte que tiene conciencia. Por eso no me quedo con las canciones de amor, que seguramente da dinero y fama, pero hay algo más grande que a uno lo guía y es estar con aquellos que más necesitan. Somos un pueblo con miradas diferentes, pero me paro a cantar para defenderlo", concluyó. La cita es a las 21 hs. Entradas online por Passline.