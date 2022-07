Con la vorágine de un ritmo de vida arrasador, María Becerra disfruta de un presente soleado en lo profesional, con las mieles de las emociones de presentarse ante el público. En ese raid, la cantante acudió a una modificación sustancial de su look y lo mostró en sus perfiles digitales para recibir una oleada de elogios.

La artista anticipó la jugada personal que realizaría con una storie en su cuenta de Instagram, en la que posee más de diez millones de seguidores, en la que se mostró con un primerísimo primer plano y escribió: “Hoy me hago un cambio de look tremendo”·.

Luego de unas horas, María acudió a su perfil de TikTok para exhibir a sus followers, y fanáticos, el resultado del accionar de su estilista, que pensó en una idea fresca para variar el corte de su pelo. De ese modo, Becerra se filmó con el peinado anterior y con el nuevo aspecto, totalmente diferente.

Las reacciones y comentarios de esta modificación no tardaron en llegar y así se acumularon mensajes de los seguidores de Becerra del tenor: “Amamos tu nuevo look”, “Qué reina”, “Eres una diosa” “Muy arriesgado pero por ser tan diosa todo te queda bien”.

En los últimos días, la ex de Rusherking desarrolló una defensa a ultranza de Tini Stoessel ante las críticas de Leo García, que disparó munición pesada contra la pareja de Rodrigo de Paul y cuestionó su calidad musical y artística con una serie de declaraciones filosas en sus redes sociales.

Así, en una conferencia de prensa en Santiago del Estero, María justificó: “Si no tenés talento, si no tenés disciplina, eso no se mantiene. Tini es la mejor persona que he conocido en la industria. Buena, generosa, dando la oportunidad a otros artistas, es talentosísima, canta, baila, compone y es dedicada con su trabajo como nadie. El éxito que tiene lo tiene completamente merecido”.

En cuanto a las definiciones de García sobre la nueva generación de artistas, Becerra argumentó: “Andamos trabajando 24 por 7, componemos las canciones y creo que la rompemos, llevamos el nombre del país en alto, trabajando y si a él le molesta, habla de despecho y que no escuche la música”.