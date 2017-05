La temporada 28 de Showmatch arrancó y Marcelo Tinelli dio su esperado inicio a la televisión abierta. El conductor estrella no se privó de nada y desplegó todos los recursos para hacer una apertura imponente. Para ello, fue estrenando el Estudio La Corte con una múltiple exposición de intervenciones en vivo y en simultáneo, por los principales lugares de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual se replicó la performance del escudo humano, usado en la Fiesta del Sol 2016. Los televidentes sanjuaninos que siguieron con detalles la transmisión pudieron reconocer la figura del Escudo de la República Argentina, formado por una colorida coreografía sustentada por una estructura instalada en la Villa Olímpica de Villa Soldati. Este cuadro fue realizado por los acróbatas que participaron en la anterior edición de la fiesta nacional sanjuanina.



Pero eso no fue todo, también participaron numerosos artistas que estuvieron actuando en diferentes instancias. Valeria Lynch, por ejemplo, cantó en la Floralis Genérica de La Recoleta; Tripa y Flor Otero hicieron lo mismo en el Puente de la Mujer de Puerto Madero; Ulises Bueno cantó el éxito de los Guns N' Roses Sweet Child O' Mine; mientras que el Pepo interpretó el tango "El Sueño del Pibe". Por otro lado, deslumbró Flavio Mendoza con la presentación de su espectáculo Mahatma, desde el Teatro Broadway; y Oriana Sabatini hizo su single "Love Me Down Easy", bajo la lluvia. También, brilló el adelanto de "Sép7imo Día" de Cirque de Soleil (tributo a Soda Stereo) y finalmente, unos 600 bailarines del Carnaval de Corrientes coparon el estudio mayor de La Corte, para dar paso luego a la cortina clásica del programa y la entrada del "Cuervo" Tinelli dando su conocido "¡Buenas noches, América!".



Entre otras perlitas, se pudo apreciar la ficción humorística grabada con Mirtha Legrand, Lali Espósito; Adrián Suar, Griselda Siciliani, Isabel Macedo, Florencia Peña y Guillermina Valdes; los excampeones del Bailando 2016 Pedro Alfonso y Florencia Vigna; los deportistas Pico Mónaco y Leonardo Ponzio; y los políticos Juan Manuel Urtubey, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.



Al cierre de esta edición, el programa duró hasta la medianoche y según algunos portales web de espectáculos, el arranque del ciclo tuvo un promedio de 28 puntos de rating, un pico que resultó más bajo que el año pasado que alcanzó los 34.6.

Un despliegue vistoso con numerosos artistas e intervenciones en simultáneo, es lo que caracteriza la apertura que cada año, el conductor acostumbra dirigir.

En el sketch de ficción, una de las escenas más destacadas, Tinelli fue al diván de Mirtha.



Unas de las atracciones más interesantes serán los cuadros tecnológicos con la interacción de esferas lumínicas, "maping" sobre personas y una coreografía con pinturas vivientes.

En Villa Soldati, se armó un escudo de la República Argentina, que fue la misma que se hizo para la Fiesta del Sol del 2016, con los acrobatas sanjuaninos.

Sueño sanjuanino



Lourdes Sánchez y su compañero Gabo Usandivaras representarán a Fundame (Fundación María Echenique de Ayuda al Niño con Cáncer y Hemofilia) del Hospital Dr. Guillermo Rawson. Ellos bailarán en el reality para conseguir un Centro de rehabilitación destinado a unos 56 pacientes con hemofilia. Tanto ella como Gabo (bailarín de alto perfil, expartenaire de Cinthia Fernández y Miriam Lanzoni), prometen una excelente performance en esta temporada. Y lo mismo su coach, María Laura "la Catta" Cattalini (que trabajó con Paula Chaves, Jésica Cirio, Gisela Bernal y Ángela Torres), por lo que San Juan y Fundame tienen chances de llegar lejos en el certamen. La competencia iniciará esta noche a partir de las 22.30 por El Trece.