Se trata de uno de los tanques de Hollywood que buscarán como objetivo, batir récords en las taquillas, aunque para ello, los héroes de DC Comics deberán sacudir el universo para tal empresa. Liga de la Justicia es la única película de estreno para las salas locales en esta semana y promete lograr una fuerte congruencia de fans de los comics, como también de aquellos espectadores ocasionales que buscarán una historia de acción para entretenerse frente a la pantalla.



Después de los acontecimientos de Superman vs. Batman y Mujer Maravilla, el director Zack Snyder propone un coctel explosivo de las figuras icónicas del Universo DC, con el reparto de Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Henry Cavill, Amber Heard, Amy Adams, Jeremy Irons y Willem Dafoe. Bruce Wayne, conciente de la amenaza que se avecina, ha recuperado la fe en la humanidad y se encuentra inspirado por el sacrificio desinteresado de Superman (por su muerte en El Amanecer de la Justicia). Steppenwolf (Ciarán Hinds), será el villano del filme. El enemigo (creado por el ilustrador Jack Kirby en 1972), es un guerrero proveniente de Apokolips y quien teje siniestros planes para el planeta Tierra. Como el Caballero Oscuro, no se siente en condiciones para enfrentarlo solo, reclutará a los demás metahumanos para afrontar este desafío ante la ausencia del Hijo de Kriptón. Cyborg, Mujer Maravilla, Aquaman y Flash conformarán el súper equipo, que no solo tendrá la típica misión de salvar al mundo, derrotar a terribles villanos cósmicos, sino que deberán desatar las batallas más duras en el cine de superhéroes: superarse a sí mismos y no quedar en ridículo ante la crítica.



Además, habrá sorpresas en la trama y algunos condimentos extra, los cuales algunos más adictos a la saga seguro adivinarán. ¿La aparición especial de algún personaje? Eso se develará una vez sentado en la butaca.



La película, buscará también saciar los deseos de millones de fans, quienes conocieron hace 57 años a la Liga de la Justicia, allá por su primera aparición en el comic de 1960 The Brave and the Bold #28 y que soñaron con verlos en acción cinematográfica.