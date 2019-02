“Luego de unos días difíciles, hicimos este video para compartir con ustedes nuestra versión de esta situación tan dolorosa”, publicó Piñón Fijo en su cuenta de Facebook luego de que se hiciera conocido el escrache en las redes sociales por cancelar un show en Lago Puelo, Chubut, ante la aparición de nuevos casos de hantavirus.

En el video, Piñón apuntó en primer lugar a los medios por poner el foco de atención en la “una polémica suscitada por el escrito de una señora que tuvo la desgracia de perder varios familiares” y no en las consecuencias del virus mortal. Según contó el payaso, en noviembre de 2018 le llegó la invitación para participar en la Fiesta del Bosque, en Lago Puelo. Sin embargo, cuando en diciembre aparecieron los primeros casos de hantavirus, el gobierno provincial de Chubut tomó la medida de suspender todos los festivales.

“Decidimos cancelar el show, no por un miedo personal ni de nuestro grupo, sino porque somos conscientes de la responsabilidad social de aglomerar gente en un lugar donde las condiciones dichas por el mismo Ministerio no estaban dadas”, explicó el payaso y responsabilizó a la Municipalidad de Lago Puelo por pedirles que esperaran y no cancelaran el show.

Tras publicar un comunicado en sus redes, Piñón contó que recibió agravios e insultos por lo que decidió bloquear ciertas palabras: “Me preguntaba si la Municipalidad de Lago Puelo iba a tomar una determinación, y sí: contrató al queridísimo, admirado y amigo Diego Topa. La discusión la llevaron hacia una ‘Grieta Kids’”.

“Fui blanco de agresiones, burlas e insultos. Mientras todo sucedía desgraciadamente aparecieron dos casos más y llegaron a 34 en la región. Hubiera preferido tener el doble de insultos, sostener el doble de burlas a cambio de que no surgiera esta noticia. Es muy riesgoso ¿ Qué pasa si juntamos una multitud y se genera un contagio? ¿En ese caso qué vamos a hacer? ¿A linchar a los artistas que se prestaron a ser vehículo de contagio?”, sostuvo.