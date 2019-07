Hace un tiempo, una señora llamada Claudia Zucco se presentó en Intrusos (América TV) y aseguró ser hija biológica del actor Raúl Taibo.

En ese entonces, la mujer de 46 años y proveniente de Misiones conmovió con su historia de vida y contó que su madre, 16 años atrás, le confesó que era hija del actor.

"Quiero saber si soy su hija o no, simplemente. Me tengo que ya sacar una mochila", dijo Claudia, que obviamente generó repercusión con sus dichos, que provocaron un encuentro con Taibo, que señaló que no existía ninguna posibilidad de que toda esta historia sea verídica.

Lo cierto es que este jueves se conocieron los resultados del ADN y los mismos determinaron que la señora no es hija del actor.

"Siempre estuve seguro de que el cuento, toda esta historia no me correspondía, no la había vivido yo. Estaba tranquilo pero me puse a disposición para confrontar esto de la manera más simple", comentó el actor en charla con el ciclo Confrontados, El Nueve.

"Tuvimos que esperar los plazos normales. Era una fantasía que contó conmigo como protagonista y le pusimos el pecho", añadió.