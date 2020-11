Rocío Oliva no pudo despedir a Diego Maradona en la reunión íntima para familiares ya que no estaba incluida en la lista de invitados. Solo le permitieron asistir al velorio público junto a los miles de fanáticos que se acercaron a partir de las 6 de la mañana, pero nunca fue.

Ahora se conoció un nuevo detalle que confirma el resentimiento de Dalma y Gianinna guardan por la expareja del Diez y que explica por qué la querían lejos del velatorio de su padre.

"No es el momento para ponerse a pelear. A Rocío se le pidió que lo fuera a ver en vida antes de su muerte, él estaba muy deprimido y quiso verla para sus 60 años... Y Rocío dijo que no", indicó Yanina Latorre este viernes en "Los Ángeles de la Mañana".

"Si bien él murió por una causa médica, muchos dicen que su tristeza y depresión tenía que ver con Rocío; él la amaba y ella lo dejó. Él la necesitaba y ella no fue", sostuvo la panelista.

Por su parte, a Oliva le consultaron en "Polémica en el Bar" si lo pudo ver el miércoles cuando se conoció la dura noticia. Al respecto, advirtió entre lágrimas: "Mucha gente sabe que él me quería. Me quedo con un montón de cosas y me las guardo para mí. Sabía que me quería ver, me lo dijo mucha gente que estaba al lado de él, pero no podía".

"No se podía, no hablaba con él y no tenía forma. Yo sí quería y me puse a disposición. Insistí y ya es tarde", cerró angustiada.