A semanas de la separación de Sabrina Rojas y Tucu López por una supuesta infidelidad, el conductor publicó un mensaje para demostrar cuánto extraña a la modelo y actriz.

“Así de duro te ando pensando todos los días”, se lee en el video que subió a sus historias de Instagram. En la filmación se puede ver a un hombre cayendo por unas escaleras y golpeándose la cabeza contra una pared.

De esta manera, el Tucu demostró que es muy difícil lo que está viviendo por su separación con Sabrina Rojas. Pero también se debe al escándalo mediático por la supuesta amante, Damaris Cané, la situación que generó la separación.

El Tucu López y un melancólico mensaje dedicado a Sabrina Rojas.

El locutor extraña a su expareja y lo demuestra en las redes.



Más información en: https://t.co/ZmeewZBuik

Fuente: (instagram)#SabrinaRojas #TucuLopez pic.twitter.com/satXdBS0ss — AMBA 24 (@amba24noticias) April 24, 2023

La modelo decidió alejarse de él tras enterarse de la situación y expresó: “Me separé porque, a mis 42 años, no me banco ni el rumor”. Y luego de unas semanas sin descanso de los chismes, Sabrina se fue de vacaciones para escapar de esta situación debido a que no se aguantó la presión mediática.

Luego, el Tucu López rompió el silencio y expresarse sobre lo sucedido. “Yo no me manejé bien. No tomé dimensión que podía malinterpretarse estar con un grupo tomando algo. Fue de ‘poco cuidado’. Eso desencadenó en el enojo de mi pareja y una crisis”, admitió el locutor.

Y agregó que le gustaría tener una nueva oportunidad con ella e intentar recomponer la relación: “Esa es mi intención. Yo estoy enamorado. Sabrina es la mejor relación que tuve en mi vida. Además, Sabrina me abrió a su familia. Y fui muy feliz durante todo este tiempo”.