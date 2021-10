En las últimas horas se hizo tendencia el mensaje "Fuerza David" dedicado al talentoso músico argentino David Lebón, quien la semana pasada sufrió la muerte de su hija Tayda, que residía en Nueva York desde 20 años.

Lebón, que hasta este momento no se había expresado al respecto ni había dado notas, compartió su pesar en sus redes sociales y agradeció el apoyo recibido en estos días.

"Hace casi una semana mi vida cambió para siempre, el dolor que me atraviesa es inmenso. Solo quiero agradecer todo el amor que estuve recibiendo en estos días, cada mensaje, cada llamado, cada presencia", comentó el exintegrante de Serú Girán en su posteo. "No sé cómo se camina a partir de ahora, solo sé que la música siempre me salvó y es a lo que me aferraré a partir de ahora", cerró.

El jueves pasado se conoció que Tayda Lebón, a quien el guitarrista tuvo con su primera esposa, Liliana Lagardé, y la mayor de sus cinco hijos, había fallecido en Estados Unidos sin conocerse en detalle los motivos de su deceso.

La confirmación de la noticia la dio el periodista Franco Torchia quien en su cuenta de Twitter publicó: "En Nueva York, donde vivía hace muchos años, murió Tayda Lebón, artista a toda hora, inteligente a todo volumen y artífice de su supervivencia. Hija de David Lebón. Hace meses venía pidiendo ayuda. Aún sin más detalles. Mucha tristeza".

Fuente: Popular