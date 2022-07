Darío Barassi siempre protagoniza divertidos momentos en 100 argentinos dicen y este caso no fue diferente. Mientras conducía el programa tuvo un ida y vuelta con su madre, Laura, quien le mandó un audio de WhatsApp comentándole que en el geriátrico esta en la habitación con un hombre y comentó sobre las condiciones mientras Darío bromeaba al respecto.

“Esperen chicos, dice (haciendo referencia a que le llegó el audio por parte de su madre) que abajo por escrito dice que no lo ponga al aire” comenzaba la graciosa situación con una risa malévola. Luego antes de escuchar el mensaje de voz, Darío Barassi les aclara a los participantes que su madre al igual que él es sanjuanina por la tonada que puede tener.

“El cuarto ehh con un caballero pero bien no hecho bosta como yo” dice la mujer entre risas y Darío comenta “no jajaja, ay mamá no seas ordinaria por favor”. Luego Laura comenta que en el lugar se ha roto la calefacción sorprendiendo al conductor por lo que lanza una contundente carcajada y señala “no mamá para estoy al aire cómo que se rompió la calefacción, ¿lo llamaste a Pablo? Bueno vieja ahí me ocupo cuando termino el programa” y aclara fuerte “en vivo” burlándose del pedido de la mujer que mantenga el audio privado.

También Darío aprovecha la situación y le manda un audio comentándole “y te buscamos un caballero que no esté hecho bosta vieja vos tranqui, ¿Juan te gusta vieja? ¿tiene guita o más o menos?”, finalizando con una voz peculiar tipo campestre que siempre hace al hablar de San Juan. Por último señala que le da lástima que esté sin calefacción y la bromea diciéndole “si no te hubieras gastado la plata de un Fiat 600 en mi boca tendrías plata para pagar la calefacción”.