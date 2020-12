Después de más de nueve meses de reemplazo en plena pandemia, ya que Mirtha Legrand estuvo aislada por ser parte del grupo de riesgo, llegó el momento del último programa del año y Juana Viale lo abrió a puro insulto.

Debido a la cuarentena del coronavirus, la actriz tuvo que ponerse al hombro el ciclo de almuerzos y cenas de su abuela, y en más de 250 días, logró aprender un montón. En un principio era más tímida, pero con el pasar de los programas, la figura logró hacerse con su estilo y frescura de siempre.

La conductora sorprendió a todos por su insólita energía durante el último programa.

Con su usual baile extravagante y saltos alocados, Viale comenzó este domingo el último almuerzo al ritmo de "Par-tusa" de El Dipy y sorprendió a todos al seguir la canción al pie de la letra acompañada por un largo bip: "Ya está, terminamos. Váyanse todos a la...".

"Felicitaciones a todo mi equipo maravilloso. Gracias a todos por haberme hecho el aguante con algo que yo no sabía hacer. Aprendí un poquito en estos nueve meses así que gracias. No saben lo que significa estar detrás de cámara con una mina que no sabía preguntar. Era imposible hacerlo sin todos ellos", manifestó en un intento de recuperar el aire.

Fuente: Diario Show