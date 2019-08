Con el hashtag #HumorPolitico, Verónica Llinás publicó un divertido video con un análisis de las PASO 2019 que tuvieron lugar el domingo pasado y que arrojaron como resultado la victoria de la fórmula presidencial Fernández-Fernández por sobre la de Macri-Pichetto.

Esta vez, la actriz, que está acostumbrada a realizar este tipo de publicaciones en las redes sociales, recreó la conversación que mantuvo uno de los tantos personajes que realiza con su amiga Nemeca, tal como dejó reflejado en su cuenta de Instagram.

Personalizada como una mujer que estuviera hablando por teléfono mientras se hace una limpieza de cutis, en el diálogo Llinás hizo referencia al reconocido predio que Mauricio Macri elige como búnker en cada elección con su partido político hace varios años.

"Estoy acá, en el spa de Costa Salguero, porque conseguí un masajista re pro que te hace masajes con unos globos amarillos tipo látex", sugirió haciendo alusión, también, al color amarillo que caracteriza la campaña de Cambiemos y que en su momento tuvo el PRO.

Entonces, comenzaron los gritos y cánticos: "¡Estoy feliz porque ganamos, carajo! ¡No vuelven más! ¡Sí, se puede!".

"No vuelven más estos negros de m…", se interrumpe ella misma antes de continuar con la categórica frase. Sorprendida por lo que supuestamente escucha del otro lado del teléfono, comienza a gritar e insultar.

"¿Qué? ¿Cómo que no ganamos? Si las encuestas dicen que ganamos… ¡Pero esas encuestas no existieron, estúpida! ¡Ignorante! ¡Vieja deforme! ¡Vieja chonguera que tenés que pagar porque no te tocan ni un con un puntero láser, conchuda!", dijo, dentro de su personaje, la actriz que protagoniza La odisea de los giles.

Luego -siempre dentro de la ficción que realizó para el posteo en las redes- se tranquilizó y le pidió perdón a su amiga recordando las palabras de Mauricio Macri tras la derrota: "Es que estoy muy afectada y sin dormir".

Por su parte, reprochó que "la gente se queja de vicio" y que los ciudadanos "no tienen plata porque no saben invertir". "Mirá yo, que con dos llamados financieros ya gané 20 mil dólares. Otra que el telar de la abundancia", ironizó sobre la estafa que se hizo pública en las últimas semanas y que involucró al ambiente artístico.

Verónica Llinás -que también protagoniza la obra Carcajada salvaje junto a Darío Barassi- ha criticado públicamente al gobierno de Mauricio Macri.

"Yo tengo un sentimiento de justicia muy exacerbado, entonces reacciono mucho frente a lo que considero abusos de poder. Venga del lado de quien venga, sea de un empleador, sea del Gobierno, sea de lo que sea. Tengo una sensación de lo que debe ser la justicia, y en eso soy muy combativa. Por eso, mi actividad un poco crítica del gobierno de turno", expresó en una entrevista con Teleshow.