(Foto gentileza)

Luego de ser parte del Homenaje a Mujeres en la Música en formato trío en 2019 y de acompañar a decenas de agrupaciones locales desde su puesto en los coros, Tatiana Astorga dará un paso fundamental en su carrera como cantautora: será parte del programa del 1er Festival digital Federales: Arte y Género, un encuentro que arrancará el 12 de noviembre con la participación de una veintena de artistas representando a todo el país (ver aparte), donde por primera vez presentará algo de su puño y letra.



"Hace unas semanas me invitaron, tenía que presentar material. Yo soy guitarrista, intérprete, música sesionista, pero tenía algunas cositas guardaditas mías. Entonces, me atreví. En muy poco tiempo y a las apuradas hicimos todo. Música, salas, grabación, filmación, era una locura en todo sentido. Pero Tutto, mi compañero, me dijo: '¡Tenemos todas las herramientas. Lo hagamos nosotros!'. Y comenzamos. En cuestión de dos días, armamos un equipazo con músicos que aportaron toda su sensibilidad y colegas que nos prestaron lugar, micrófonos, equipo, cables", expresó feliz.



Para redondear la nueva oportunidad que llegó a su puerta y demostrar su talento como cantautora, escogió mostrarse con una canción teñida de una fuerte tonalidad autorreferencial. Se llama Ser, conlleva una fusión de ritmos y fue elaborada con la instrumentación a cargo de Alexis "Tutto" Betancourt en percusión, Maximiliano González en teclas y Diego Vega en bajo, en la grabación editada por Javier Gómez desde Lhasa Producciones, que conformará la grilla de audiovisuales del encuentro.



"A la letra la hice en un momento donde extrañaba mucho a mi compañero. Al tiempo, le puse música y mucho más adelante fue mutando. Habla de escuchar al alma y no tanto a nuestra mente. Por ahí los pensamientos paralizan y hay que liberarse de eso", recordó la joven sobre cómo fue que nació la composición en su interior.



¿Cómo surgió la idea de hacer su debut con ese tema en un evento virtual? "Yo estoy en el colectivo de Musas y una de las integrantes me pasó la data del festival y me comunicó con la organización de esta iniciativa en la que se difundirá música, artesanías, artes visuales, de todo, y me encantó", comentó Tatiana acerca de los contenidos del emprendimiento que servirá de trampolín para su faceta como compositora en un camino que comenzó a andar siguiendo las huellas de sus padres -su papá Raúl Astorga es conocido en el circuito local por su labor como intérprete y músico, y su mamá Sonia Gordillo, que también se dedicó al canto-, al igual que sus dos hermanos varones. Uno es Natanael, con quien conformará la fila de los coros junto a Flor Carmona en el próximo trabajo audiovisual que tiene previsto el rapero Zyxela Emece (nombre artístico de "Tutto", su pareja hace 11 años) con "El Mono" Molina en batería, el trompetista Fernando Naser, el tecladista Maximiliano González y el bajista Diego Vega; y el otro es Josué, intérprete, guitarrista y productor musical que realizó trabajos para La Voz de México, Jorge Rojas, Natalia Barrionuevo, Rubén Patagonia, Chébere y Teresa Parodi, entre otros.



Así, a los 12 años de edad, Tatiana empezó a estudiar en la Escuela de Música de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. Y, al finalizar el Nivel Preuniversitario, paralelo al estudio del repertorio clásico, comenzó a incursionar en los géneros populares gracias a los talleres que, en aquellos momentos, dictaba el pianista local Paulo Carrizo.



"Fui intruseando en eso y me tiró mucho, mientras tanto también empecé a cantar en los coros. Me costó animarme a actuar, pero lo fui haciendo de a poco participando en grabaciones, haciendo arreglos guitarrísticos y vocales", relató la vocalista y profesora de música que, a eso, suma su labor como coreuta -pasó por conjuntos como Wonder, Ensamble Cuyano, grabó para Cañizo, colaboró con Sonenfa y Martina Flores; y, en la actualidad, está en Sawabona.



"Además de la invitación a Federales: Arte y Género, se vienen unas grabaciones para el sanjuanino Rubén González que está viviendo en Nueva York; además de otra cosita en Buenos Aires, que todavía está ahí", agregó la artista que plasma la actividad que se encuentra desempeñando en tiempo de pandemia, en sus cuentas de Instagram, Facebook y en su canal de Youtube. Y contenta por los logros concretados hasta el momento, la chica reflexionó: "Siempre estuve del otro lado, escuchando y haciendo apreciaciones. Esta situación de exponerme me daba cierto miedo. Ahora, estoy nerviosa por lo que viene, que mi canción se pase para todo el país, seguramente, producirá un cambio en mí. Espero que me aliente a seguir haciéndolo, está bueno decir lo que uno siente". Es que para Tatiana: "Escribir es una manera de sacar todo de adentro". Por eso, haberse animado a cantar sus propias emociones, la colma de felicidad.

EL ENCUENTRO

Esta será la primera edición del festival digital Federales: Arte y Género, una iniciativa de la Diputada Nacional Lic. Jimena López junto a la Dirección General de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación, que se llevará a cabo del 12 de noviembre al 7 de diciembre próximos por las redes de comunicación oficiales de la HCDN y el Instagram @culturadiputados, de manera libre y gratuita. El objetivo es brindar un reconocimiento al trabajo artístico con perspectiva feminista a favor de la equidad de género que desarrollan 28 artistas de distintas provincias.